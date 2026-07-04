Rocha Moya interpellé : le gouverneur de Sinaloa face à la justice américaine

Rubén Rocha Moya aurait été interpellé au Mexique avant une possible extradition vers les États-Unis. Le gouverneur en congé de Sinaloa, déjà visé par un dossier fédéral américain, voit ainsi l’étau se resserrer sur lui. Pour rappel, Rocha Moya a gouverné Sinaloa, territoire symbole du narcotrafic mexicain, berceau historique du cartel du même nom et théâtre permanent des luttes entre factions criminelles.

Un dossier américain taillé pour frapper fort

La justice américaine accuse Rocha Moya et d’autres responsables de Sinaloa d’avoir collaboré avec le cartel de Sinaloa, notamment avec la faction des Chapitos. L’acte d’accusation évoque trafic de drogue, armes, protection politique, appui électoral et arrangements présumés avec des structures criminelles. Le message envoyé par Washington est sans appel : les élus et hauts fonctionnaires soupçonnés d’avoir couvert le narcotrafic ne seront plus traités comme de simples acteurs politiques. Ils deviennent des cibles judiciaires.

La chute d’un symbole de Morena

Rocha Moya incarne désormais un problème pour Morena. Un gouverneur issu du parti au pouvoir, accusé par les États-Unis dans un dossier de narcotrafic, placé en congé, puis présenté comme arrêté : le coup est dévastateur. Le dossier touche directement à la crédibilité du pouvoir mexicain. Il pose une question : jusqu’où les réseaux criminels auraient-ils pénétré l’appareil politique de Sinaloa ?

L’ombre de Raúl Rocha Cantú

À ce dossier déjà inflammable s’ajoute un autre nom : Raúl Rocha Cantú, copropriétaire de Miss Universe, également visé au Mexique dans une affaire de criminalité organisée, de trafic d’armes et de huachicol. L’homme est détenteur de 50% de Miss Universe et a fait l’objet d’une ordonnance d’arrestation dans le cadre d’un dossier de la FGR. La proximité entre Rubén Rocha Moya et Raúl Rocha Cantú alourdit encore le climat. Deux noms, deux dossiers, deux univers en apparence différents, la politique de Sinaloa d’un côté, le business international de Miss Universe de l’autre, mais une même toile de fond : argent, influence, soupçons de réseaux criminels et embarras institutionnel.

Miss Universe dans le brouillard mexicain

Le nom de Raúl Rocha Cantú donne à l’affaire une dimension plus large. Le dossier s’étend à des milieux économiques, médiatiques et internationaux, avec un copropriétaire de Miss Universe visé par la justice mexicaine pour des faits liés au trafic de carburant, aux armes et à la criminalité organisée. L’image est désastreuse, et la probable extradition de Rocha Moya affaiblit encore plus Raúl Rocha.

Mexico sous pression

Pour le gouvernement mexicain, l’affaire est explosive. Livrer Rocha Moya aux États-Unis, ce serait reconnaître la gravité du dossier américain. Temporiser, ce serait nourrir l’accusation de protection politique. Dans les deux cas, Sinaloa devient le centre d’un bras de fer judiciaire entre souveraineté mexicaine et pression américaine.

Sinaloa, laboratoire de la narcopolitique

Le cœur du dossier est là : Sinaloa n’est plus seulement observé comme territoire du cartel, mais est désormais scruté comme possible laboratoire de la narcopolitique mexicaine. Si les accusations américaines avancent, le procès Rocha Moya pourrait devenir l’un des dossiers les plus sensibles jamais ouverts contre un responsable politique mexicain en fonction ou récemment écarté. Un dossier capable de frapper un parti, un État, et toute une architecture de pouvoir.