Raúl Rocha, Rubén Rocha Moya : des urnes de Sinaloa aux yachts de Monaco, la nouvelle carte du narcotrafic

Pour Washington, la guerre contre les cartels mexicains ne se limite plus aux trafiquants armés. Elle vise désormais les responsables politiques, les financiers et les réseaux d’influence soupçonnés d’avoir permis au narcotrafic de pénétrer les structures mêmes du pouvoir mexicain. L’étau se resserre notamment sur Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Univers, après la notice rouge Interpol contre ses proches du cartel de Sinaloa et le gouverneur mexicain Rubén Rocha Moya.

Les États-Unis durcissent le ton sur le narcotrafic mexicain

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, la doctrine américaine à l’égard du narcotrafic mexicain s’est durcie. Le 20 janvier 2025, un décret présidentiel a lancé le processus de désignation de plusieurs cartels comme organisations terroristes étrangères. Un mois plus tard, cette désignation a été officialisée pour plusieurs groupes, dont le cartel de Sinaloa. Ce changement élargit les instruments juridiques, financiers et diplomatiques dont disposent les autorités américaines contre les organisations criminelles, mais aussi contre leurs soutiens présumés.

Ces deux affaires témoignent de l’élargissement du regard porté sur le narcotrafic mexicain. Les trafiquants et les chefs de cartel ne sont plus les seuls dans le viseur de la justice. Sont également visés les responsables politiques soupçonnés d’avoir facilité leur implantation, les relais économiques suspectés d’avoir soutenu leurs activités, et les circuits financiers susceptibles d’avoir servi à leur protection ou à leur expansion.

Rubén Rocha Moya, un gouverneur visé par la justice américaine et recherché par Interpol

Le 29 avril 2026, le parquet fédéral du district sud de New York a annoncé l’inculpation de Rubén Rocha Moya, gouverneur de l’État de Sinaloa, ainsi que de neuf responsables actuels ou anciens de cet État. L’acte d’accusation américain soutient que ces responsables auraient aidé le cartel de Sinaloa à faire entrer de la drogue aux États-Unis et évoque également des infractions liées aux armes. Les autorités américaines présentent ce dossier comme l’un des plus sensibles engagés contre des responsables publics mexicains soupçonnés de collusion avec une organisation criminelle. Rubén Rocha Moya est désormais sur la notice rouge d’Interpol.

L’enjeu dépasse le cas individuel du gouverneur. La justice américaine vise des responsables installés au sein même de l’appareil d’État régional. Le dossier met ainsi en avant l’idée d’une protection institutionnelle présumée du cartel de Sinaloa depuis l’intérieur des structures politiques et sécuritaires locales. C’est précisément ce déplacement de cible qui marque le durcissement actuel : remonter des réseaux criminels vers leurs appuis politiques supposés.

Pour la présidence mexicaine, cette affaire est politiquement explosive. Claudia Sheinbaum maintient une ligne constante : coopération avec Washington sur les questions de sécurité, mais refus de toute subordination politique ou de toute intervention étrangère sur le territoire mexicain. Elle a réaffirmé à plusieurs reprises que la relation avec les États-Unis devait relever d’une logique de « collaboration, coordination sans subordination » et que la souveraineté « ne se négocie pas ». Elle a aussi déclaré publiquement qu’elle n’accepterait pas la présence de l’armée américaine au Mexique.

L’étau se resserre autour de Raúl Rocha, sur fond de pression accrue contre les relais du cartel de Sinaloa

Le cas de Raúl Rocha Cantú relève d’un autre univers, mais il éclaire une autre dimension du même durcissement. Homme d’affaires mexicain, copropriétaire de Miss Universe, il fait l’objet au Mexique d’une enquête pour délinquance organisée et sa proximité avec les cartels. Il est visé dans une procédure portant notamment sur des soupçons de trafic de drogue, de trafic d’armes et de vol de carburant. Les autorités mexicaines ont également gelé ses comptes bancaires, et plusieurs mandats d’arrêt ont été émis dans ce dossier.

Le quotidien espagnol décrit un entrepreneur impliqué dans l’import-export d’hydrocarbures, recherché par la justice mexicaine dans une affaire de trafic de carburant et d’armes entre le Guatemala et le Mexique, et souligne aussi son ancienne fonction de consul honoraire du Mexique au Guatemala. Le journal rappelle en outre qu’il avait quitté le Mexique en 2011 après la tragédie du Casino Royale, établissement dont il était propriétaire, avant de reconstruire par la suite une image internationale dans les affaires et les concours de beauté.

Le contraste entre cette image mondaine et l’ombre planante du crime organisé est saisissant. Raúl Rocha tente de s’acheter une respectabilité via un univers de prestige, de célébrité et de jet-set, pour mieux masquer les lourds soupçons de trafic d’armes, de carburant et de criminalité organisée. C’est ce contraste qui donne au scandale une portée politique et symbolique bien plus large qu’un simple contentieux pénal. Il suggère que les réseaux examinés ne relèvent plus seulement des marges clandestines, mais aussi des sphères économiques, sociales et internationales où circulent capitaux, influence et respectabilité.

L’étau se resserre d’autant plus que cette affaire se développe au moment où la pression s’accentue aussi sur l’entourage politique et sécuritaire de Sinaloa. Les autorités mexicaines ont confirmé l’existence de notices rouges Interpol visant Rubén Rocha Moya et plusieurs autres responsables signalés par les États-Unis pour des liens présumés avec le cartel de Sinaloa, proches de Raúl Rocha. La concomitance de ces affaires renforce l’image d’un durcissement qui ne vise plus seulement les trafiquants, mais aussi les responsables publics, les intermédiaires et les milieux d’affaires gravitant autour des zones d’influence du cartel.

De Sinaloa aux circuits mondialisés

Le 20 mai 2026, le département du Trésor a sanctionné plus d’une douzaine de personnes et d’entités rattachées à deux réseaux distincts liés au cartel de Sinaloa et à ses activités de trafic de fentanyl. L’objectif affiché n’est plus de se contenter de frapper les trafiquants, mais aussi les structures qui fournissent services, couverture, logistique ou soutien financier. Cela confirme que la stratégie américaine vise désormais l’environnement complet des cartels, y compris les mécanismes économiques qui assurent leur survie et leur capacité d’investissement.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum face à une pression croissante

Pour Claudia Sheinbaum, la situation devient intenable. D’un côté, le gouvernement mexicain doit éviter d’apparaître comme un refuge pour des responsables publics ou des acteurs économiques soupçonnés de liens avec le crime organisé. De l’autre, il entend empêcher que les États-Unis imposent seuls leur grille de lecture judiciaire et politique sur le territoire mexicain. Cette tension structure désormais la relation bilatérale sur la sécurité. La présidente insiste sur la coopération, mais dans les limites de la souveraineté mexicaine. Washington, lui, élargit de plus en plus son action aux responsables publics, aux facilitateurs et aux circuits de financement présumés.

Le changement est radical. Les États-Unis ne se concentrent plus uniquement sur les chefs armés, les laboratoires clandestins ou les routes de la drogue. Ils remontent vers l’amont politique, administratif, économique et financier. En prenant ce recul, les affaires Rubén Rocha Moya et Raúl Rocha Cantú apparaissent comme deux expressions d’un même mouvement de pression, dans lequel le narcotrafic n’est plus présenté comme un phénomène séparé du pouvoir, de l’argent et des réseaux d’influence, mais comme un système capable de s’y insérer durablement…