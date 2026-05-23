L’élue d’Arras Éléonore Laloux porte plainte après une vidéo moquant sa trisomie 21

Éléonore Laloux, conseillère municipale d’Arras depuis 2020 et seule élue française porteuse de trisomie 21, a déposé plainte après la diffusion d’une vidéo publiée en avril 2026 par un youtubeur. Le contenu moquait ouvertement son handicap, poussant le maire de la ville, Frédéric Leturque, ainsi que le père de l’élue à engager des poursuites judiciaires. La ministre déléguée chargée de l’autonomie et des personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, et le président du conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ont apporté vendredi leur soutien public à la conseillère municipale.

Une militante reconnue pour son combat

Née le 26 août 1985 à Arras, Éléonore Laloux milite depuis des années pour les droits des personnes en situation de handicap. Porte-parole du Collectif Les Amis d’Éléonore, elle a publié en 2014 le livre Triso et alors ! chez Max Milo Éditions, dans lequel elle raconte son parcours et lutte contre la stigmatisation. Son engagement l’a conduite à intervenir régulièrement auprès de personnalités politiques et dans les médias pour défendre la cause des personnes porteuses de trisomie 21.

Soutiens politiques et poursuites judiciaires

L’affaire a suscité une vague d’indignation dans les milieux politiques et associatifs. Xavier Bertrand a qualifié l’attaque d’ignominie, rappelant l’importance de protéger les élus contre les discriminations liées au handicap. Les plaintes déposées visent à obtenir des sanctions contre l’auteur de la vidéo et à faire reconnaître la gravité de tels actes. Le parquet devra désormais examiner les poursuites engagées pour injures publiques à caractère discriminatoire.