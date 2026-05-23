L’Espagne lance une vaste régularisation des sans-papiers pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre

Le gouvernement espagnol prépare un vaste dispositif destiné à aider les migrants récemment régularisés à trouver un emploi, dans le cadre d’un programme de légalisation massif visant environ un demi-million de travailleurs sans papiers. Madrid espère ainsi soutenir la croissance économique du pays et répondre aux besoins croissants du marché du travail.

Le plan, annoncé en janvier, prévoit de mettre directement en relation les migrants bénéficiant d’un statut légal avec des secteurs économiques en manque de main-d’œuvre. Selon les autorités espagnoles, cette politique doit permettre d’accompagner le vieillissement de la population et de renforcer l’économie nationale grâce à une main-d’œuvre plus jeune.

Le gouvernement de coalition dirigé par les socialistes défend cette stratégie malgré les critiques croissantes des partis d’extrême droite en Espagne et ailleurs en Europe. Madrid estime que l’immigration représente un levier essentiel pour maintenir les performances économiques du pays, qui continue d’afficher une croissance supérieure à celle de plusieurs voisins européens.

Selon des informations relayées par la télévision publique espagnole TVE, près de 550 000 personnes ont déjà déposé une demande de régularisation au cours du premier mois du programme, un chiffre légèrement supérieur aux prévisions initiales du gouvernement.

Toujours selon TVE, plus de 91 000 permis de travail temporaires auraient déjà été délivrés. Le ministère compétent n’a toutefois pas confirmé officiellement ces chiffres auprès de Reuters.

Le dossier fait également l’objet d’une bataille judiciaire et politique. Des groupes d’extrême droite ont saisi la Cour suprême afin de tenter de suspendre le programme de régularisation, dénonçant une politique migratoire jugée trop permissive.

Les autorités espagnoles assurent néanmoins disposer des capacités administratives nécessaires pour traiter jusqu’à un million de demandes. Le gouvernement prévoit désormais de collaborer étroitement avec plusieurs secteurs clés afin de répartir les travailleurs selon les besoins économiques du pays.