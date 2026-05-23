MÉDIAS Télévision

Boualem Sansal invité exceptionnel d’Audrey Crespo-Mara dimanche soir sur TF1

23 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Boualem Sansal invité exceptionnel d’Audrey Crespo-Mara dimanche soir sur TF1
Boualem Sansal invité exceptionnel d’Audrey Crespo-Mara dimanche soir sur TF1

Boualem Sansal sera l’invité d’Audrey Crespo-Mara dans Le Portrait de la Semaine, dimanche 24 mai à 19h30 sur TF1. L’entretien sera également proposé en streaming sur TF1 INFO et TF1+.

L’écrivain publie La Légende, aux éditions Grasset, un livre dans lequel il revient sur les événements qui ont marqué sa vie depuis son arrestation en Algérie. Le 16 novembre 2024, Boualem Sansal est interpellé à l’aéroport d’Alger. Il est ensuite condamné à cinq ans de prison.

Dans cet ouvrage, Boualem Sansal raconte son année de détention, les conditions dans lesquelles il a été incarcéré, ainsi que les conséquences personnelles et politiques de cette période. Il revient également sur les démarches ayant précédé sa libération, intervenue un an plus tard, et sur les circonstances de son retour. Ce récit constitue le cœur de La Légende, présenté comme un témoignage sur son arrestation, son emprisonnement et sa sortie de prison.

L’entretien avec Audrey Crespo-Mara permettra aussi d’aborder les polémiques apparues depuis sa libération en France. Boualem Sansal est notamment accusé par certains de radicalisation identitaire. Dans Le Portrait de la Semaine, il s’exprimera pour la première fois sur ce sujet.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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