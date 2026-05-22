TF1 fait marche arrière : Téléfoot devrait continuer

Annoncée comme condamnée il y a encore deux mois, Téléfoot devrait finalement rester à l’antenne. Selon L’Équipe, TF1 a changé de position et souhaite désormais poursuivre la diffusion de son magazine historique consacré à l’actualité du football. Créée en 1977, l’émission devait initialement s’arrêter à l’issue de la période en cours. La chaîne envisageait de la remplacer par un programme multisport, destiné à mettre davantage en avant d’autres disciplines diffusées par le groupe, notamment le rugby. Ce scénario semble désormais écarté.

Le dimanche à 11 heures toujours visé

TF1 devrait conserver Téléfoot sur son antenne principale, en linéaire, avec un maintien sur son créneau traditionnel : le dimanche à 11 heures. Ce choix marque un revirement important pour une émission emblématique du paysage audiovisuel sportif français. La décision traduit aussi la volonté de TF1 de préserver une marque forte, associée depuis près de cinquante ans au football français, alors même que les droits, les images et les formats sportifs restent au cœur des stratégies des diffuseurs.

Un nouveau contrat en négociation avec LFP Media

Le dossier dépend désormais d’un accord avec LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel. D’après L’Équipe, TF1 négocie un nouveau contrat pour pouvoir acquérir des images du Championnat de France. La chaîne avait pourtant dénoncé son précédent accord, signé en 2024, qui portait sur un montant d’environ 1 million d’euros par an. Une clause de sortie permettait cette rupture en cas d’arrêt de l’émission après deux saisons. Mais après avoir activé cette sortie, TF1 est revenue à la table des discussions. Un nouveau bail est désormais en cours de négociation, avec quelques ajustements attendus.

Une décision stratégique pour TF1

Le maintien de Téléfoot serait un signal fort. Alors que TF1 avait semblé vouloir tourner la page, la chaîne paraît finalement privilégier la continuité autour d’un rendez-vous bien identifié par le public. L’émission resterait ainsi l’un des rares magazines footballistiques historiques encore présents sur une grande chaîne généraliste. Pour TF1, conserver Téléfoot permettrait de préserver un lien direct avec l’actualité de la Ligue 1, tout en capitalisant sur une marque connue de plusieurs générations de téléspectateurs.