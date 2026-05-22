Le Qatar dépêche des négociateurs à Téhéran pour tenter d’arracher un accord entre Washington et l’Iran

Une équipe de négociation qatarie se trouve actuellement à Téhéran afin de tenter de faciliter un accord entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin au conflit en cours, selon une source proche du dossier.

Cette initiative diplomatique intervient alors qu’un cessez-le-feu reste en vigueur, mais que plusieurs différends majeurs continuent de bloquer les discussions entre Washington et Téhéran.

Parmi les principaux points de désaccord figurent le programme iranien d’enrichissement d’uranium ainsi que la question du contrôle du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole et du gaz.

Le Qatar joue depuis plusieurs années un rôle de médiateur discret entre les États-Unis et l’Iran, profitant de ses relations étroites avec Washington tout en maintenant des canaux de communication réguliers avec les autorités iraniennes.

Cette nouvelle mission diplomatique intervient pourtant dans un contexte particulièrement sensible pour Doha, après de récentes attaques iraniennes visant des infrastructures liées au gaz naturel liquéfié du pays.

Malgré ces tensions, les autorités qataries semblent déterminées à poursuivre leurs efforts de médiation afin d’éviter une reprise des combats et de favoriser un règlement politique plus durable.

Les discussions sont suivies avec attention par les marchés internationaux, alors que toute évolution du conflit pourrait avoir des conséquences majeures sur les prix de l’énergie et sur la stabilité économique mondiale.

La présence de négociateurs qataris à Téhéran illustre également l’importance croissante du Qatar comme acteur diplomatique régional capable de dialoguer avec des camps opposés dans plusieurs crises internationales.