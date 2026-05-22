États-Unis–Iran : les Émirats arabes unis évaluent à “50/50” les chances d’un accord et alertent sur un risque de reprise des combats

Le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a estimé qu’il existe une probabilité “sur deux” de parvenir à un accord entre les États-Unis et l’Iran, tout en mettant en garde contre un retour possible des hostilités si les négociations échouent.

S’exprimant lors d’une conférence internationale à Prague, il a souligné que toute solution durable devait s’attaquer aux causes profondes du conflit, et pas seulement viser un cessez-le-feu temporaire. Selon lui, une simple pause dans les combats risquerait de préparer le terrain à une nouvelle escalade.

Ces déclarations interviennent dans un contexte diplomatique tendu, alors que plusieurs acteurs régionaux et internationaux cherchent à favoriser une désescalade entre Washington et Téhéran. Le dossier est notamment marqué par des désaccords persistants sur des questions sécuritaires et stratégiques au Moyen-Orient.

Anwar Gargash a également averti qu’une reprise des combats compliquerait encore davantage la situation régionale et aurait des conséquences importantes sur la stabilité économique et politique de la zone.

Le conseiller émirati a insisté sur la nécessité d’une solution politique globale, estimant que des accords limités à un simple cessez-le-feu ne suffiraient pas à garantir une paix durable.

Il a par ailleurs appelé les pays européens à considérer la sécurité du détroit d’Ormuz comme une priorité stratégique majeure, en raison de son rôle essentiel dans le transport mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, ces déclarations reflètent les inquiétudes de plusieurs acteurs régionaux face aux risques d’instabilité prolongée et à leurs conséquences sur les marchés énergétiques mondiaux.