L’Égypte veut devenir un géant mondial du commerce des céréales avec l’aide de la Russie

L’Égypte ambitionne de devenir une plateforme mondiale majeure pour le commerce, le stockage et la transformation des céréales, a annoncé le ministre égyptien de l’Approvisionnement lors d’un événement consacré au secteur céréalier organisé à Sotchi, en Russie.

Premier importateur de blé russe au monde, l’Égypte souhaite renforcer son rôle stratégique dans l’approvisionnement alimentaire régional et international. Le ministre Sherif Farouk a présenté une stratégie visant à transformer le pays en un centre régional de stockage et de distribution pour le Moyen-Orient, l’Afrique et d’autres marchés.

Selon les autorités égyptiennes, le projet prévoit la construction de silos modernes, le développement de nouvelles infrastructures de transport ainsi que l’extension des capacités de traitement et de stockage des céréales.

Le gouvernement égyptien souhaite également moderniser son système de commerce des matières premières. Sherif Farouk a évoqué une coopération renforcée entre les bourses de matières premières égyptiennes et russes afin d’améliorer les infrastructures de négoce, de développer des indices de prix et d’accroître la transparence des chaînes d’approvisionnement.

Le ministre a aussi insisté sur la volonté du Caire de renforcer ses liens avec Moscou dans le domaine du suivi numérique des céréales et de la sécurisation des marchés alimentaires stratégiques.

Cette initiative intervient dans un contexte mondial marqué par les tensions sur les marchés agricoles, les perturbations logistiques et les préoccupations croissantes autour de la sécurité alimentaire.

Avec ce projet, l’Égypte cherche à consolider sa position au cœur du commerce mondial du blé, tout en profitant de ses infrastructures portuaires et de sa position géographique stratégique entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe.