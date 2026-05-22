Argentine : le FMI débloque un milliard de dollars et salue des réformes malgré des progrès inégaux

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un nouveau décaissement d’un milliard de dollars en faveur de l’Argentine, à l’issue du deuxième examen de son programme d’aide de 20 milliards de dollars, soutenant ainsi la politique de réformes engagée par le gouvernement malgré des résultats jugés inégaux.

Cette décision intervient dans le cadre d’un accord signé pour une durée de quatre ans, visant à stabiliser l’économie argentine, restaurer la confiance des marchés et permettre progressivement un retour à une situation financière plus durable pour le pays.

Le FMI a indiqué que l’Argentine n’avait pas atteint son objectif de fin d’année concernant les réserves internationales nettes, un point central du programme. Toutefois, l’institution a souligné des « progrès importants » dans les réformes fiscales, commerciales et du marché du travail.

Ces avancées auraient contribué à stabiliser l’économie et à permettre au pays d’enregistrer son premier excédent budgétaire primaire depuis plusieurs années, un signal positif pour les autorités financières internationales.

Le programme en cours constitue le 23e accord conclu entre l’Argentine et le FMI, un chiffre qui illustre la relation historique complexe entre Buenos Aires et l’institution basée à Washington.

Ce plan vise notamment à refinancer un précédent programme de 44 milliards de dollars mis en place en 2018, tout en donnant au gouvernement du président Javier Milei la possibilité de lever progressivement les contrôles de capitaux et de renouer avec les marchés internationaux.

Le FMI reste toutefois prudent, estimant que des vulnérabilités persistent, notamment en matière de réserves de change. L’institution appelle l’Argentine à poursuivre ses efforts en matière de désinflation et de consolidation de sa crédibilité financière.

Après un début de mandat marqué par une baisse de l’inflation, les progrès économiques ont ralenti en 2025 dans un contexte d’incertitude politique et électorale, tandis que les marchés surveillent de près la capacité du pays à stabiliser durablement son économie.