Canada : l’Alberta annonce un référendum consultatif sur son maintien au sein du pays

La province canadienne de l’Alberta organisera en octobre un référendum consultatif sur la question de savoir si ses habitants souhaitent rester au sein du Canada, a annoncé la première ministre provinciale, Danielle Smith.

Cette consultation, qui ne sera pas juridiquement contraignante, intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes autour des revendications séparatistes dans cette province riche en pétrole. Le vote ne déclenchera pas une procédure de sécession, mais portera sur l’opportunité d’engager, ou non, un processus pouvant mener à un futur référendum officiel sur l’indépendance.

Selon la cheffe du gouvernement provincial, la question posée aux électeurs sera de savoir si l’Alberta doit entamer les démarches constitutionnelles nécessaires pour organiser ultérieurement un vote contraignant sur la séparation d’avec le Canada. Elle a justifié cette initiative par la nécessité de clarifier la volonté des habitants.

Cette décision fait suite à une pression accrue des mouvements séparatistes albertains, qui affirment avoir recueilli des centaines de milliers de signatures en faveur d’un référendum sur l’indépendance. Une récente décision de justice provinciale ayant rejeté une pétition séparatiste a également alimenté le débat politique.

Le gouvernement provincial s’appuie par ailleurs sur les recommandations d’un comité législatif, qui a suggéré de soumettre la question à un vote consultatif plutôt que de lancer immédiatement un processus de séparation.

Ce référendum serait une première historique : aucune province canadienne autre que le Québec n’a jamais organisé de consultation populaire sur la question de la séparation du pays.

Cette annonce intervient dans un contexte politique national sensible, alors que le gouvernement fédéral cherche à maintenir l’unité du pays face à des enjeux économiques et commerciaux majeurs, notamment les relations avec les États-Unis et la renégociation d’accords commerciaux clés.