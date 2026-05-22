En Suisse, la crise du logement renforce le soutien à un plafonnement de la population

Dans plusieurs régions prospères de Suisse, la pénurie de logements et la forte croissance démographique alimentent le débat autour d’un référendum visant à limiter la population du pays à 10 millions d’habitants d’ici 2050.

Le vote, prévu le 14 juin, est soutenu par l’Union démocratique du centre (UDC), principal parti de droite du pays. Le texte propose d’instaurer un plafond démographique dans un contexte de hausse rapide du nombre d’habitants, notamment liée à l’immigration européenne.

À Knonau, un village du canton de Zurich, la population a plus que doublé depuis 1990 sous l’effet du dynamisme économique de la région. Les nouvelles constructions se multiplient, mais les tensions sur le marché immobilier restent fortes, avec des logements devenus difficiles à trouver pour de nombreux habitants.

Les partisans du projet estiment que cette croissance met sous pression les infrastructures, les transports et la qualité de vie. Ils dénoncent également la hausse des loyers et l’urbanisation accélérée de certaines zones rurales ou périurbaines.

Environ un quart des résidents suisses sont aujourd’hui des ressortissants étrangers, principalement originaires d’Europe. Cette réalité alimente depuis plusieurs années le débat politique sur l’immigration et la capacité du pays à absorber sa croissance démographique.

Les opposants au référendum mettent toutefois en garde contre les conséquences économiques d’un tel plafonnement. Selon eux, la Suisse dépend fortement de la main-d’œuvre étrangère pour soutenir son économie, ses entreprises et plusieurs secteurs clés confrontés à des pénuries de personnel.

Le scrutin du 14 juin pourrait ainsi devenir un test politique majeur sur les questions migratoires et le modèle de croissance suisse, dans un pays régulièrement confronté à des débats sensibles autour de l’immigration et de l’aménagement du territoire.