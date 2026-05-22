Louhansk : la Russie accuse l’Ukraine d’une attaque meurtrière contre un dortoir d’étudiants

Les autorités russes ont affirmé qu’une attaque de drones ukrainiens menée dans la nuit contre un dortoir d’étudiants dans la région de Louhansk, sous contrôle russe dans l’est de l’Ukraine, avait fait au moins quatre morts et blessé 35 enfants.

Selon les responsables installés par Moscou dans cette région revendiquée par la Russie depuis 2022, l’attaque a visé un foyer appartenant au collège Starobilsk de l’université pédagogique de Louhansk, où dormaient 86 adolescents âgés de 14 à 18 ans au moment des faits.

Les secours poursuivaient vendredi leurs opérations de recherche dans les décombres. Leonid Pasechnik, principal responsable russe de la région, a indiqué que deux personnes avaient déjà été extraites des gravats, tandis que des enfants pourraient encore être piégés sous les ruines.

Des images diffusées par les autorités russes montrent des bâtiments gravement endommagés, dont l’un semble partiellement effondré, ainsi que des incendies toujours actifs. Des secouristes apparaissent également en train d’évacuer des blessés sur des brancards.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé ce qu’il a qualifié de « crime monstrueux », réclamant que les responsables soient punis. Il a insisté sur l’urgence de dégager les décombres et de porter assistance aux victimes.

Reuters précise ne pas avoir été en mesure de vérifier de manière indépendante les circonstances de l’attaque. L’Ukraine, qui cherche à reprendre le contrôle de la région de Louhansk, n’avait pas réagi officiellement dans l’immédiat.

Depuis le début du conflit, Moscou et Kiev s’accusent mutuellement de frappes contre des zones civiles, tandis que les deux camps affirment ne pas cibler délibérément les populations civiles.