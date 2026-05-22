Le gouvernement lance plusieurs mesures pour améliorer la santé des soignants

Le gouvernement a présenté vendredi une première série de dispositifs destinés à améliorer la santé physique et mentale des soignants, alors que plusieurs études alertent depuis des années sur la dégradation de leurs conditions de travail. Parmi les principales annonces figurent la création d’un portail national d’information, d’un numéro d’appel dédié ainsi qu’un futur « label national » destiné à valoriser les établissements engagés dans la protection de leurs personnels.

Selon une étude réalisée en 2023, près d’un soignant sur deux déclarait être tombé malade au cours des trois derniers mois, contre un peu plus d’un quart pour l’ensemble des salariés. Les chiffres évoquent également un fort niveau d’épuisement professionnel, des troubles psychologiques fréquents et de nombreuses douleurs chroniques chez les personnels hospitaliers et médico-sociaux.

Un plan centré sur la prévention et les bonnes pratiques

Le ministère de la Santé souhaite centraliser les dispositifs déjà existants grâce à une plateforme numérique unique recensant aides psychologiques, formations et initiatives locales. L’exécutif prévoit également la mise en place de « minutes de prévention » dans les établissements de santé, sous la forme de temps courts consacrés aux gestes favorisant la santé au travail, comme l’hydratation ou la prévention des troubles musculo-squelettiques.

Le gouvernement promet aussi de renforcer la formation initiale et continue autour de la santé des soignants et de développer la recherche sur le sujet. Un travail spécifique doit être mené pour garantir l’anonymat des professionnels qui consultent ou signalent des difficultés médicales ou psychologiques.

Ces annonces interviennent toutefois sans mesures immédiates sur les effectifs ou la charge de travail, sujets régulièrement dénoncés par les syndicats hospitaliers. Le ministère assure que d’autres groupes de travail poursuivront les discussions dans les prochains mois autour de thèmes comme la parentalité, les addictions ou encore l’alimentation des personnels de santé.