Des pilules amaigrissantes moins chères bouleversent le marché et font reculer les préparations magistrales aux États-Unis

La baisse des prix des nouveaux traitements oraux contre l’obésité commercialisés par les laboratoires Novo Nordisk et Eli Lilly pousse de plus en plus de patients américains à abandonner les préparations magistrales au profit des médicaments de marque, selon plusieurs médecins interrogés par Reuters.

Les versions orales de Wegovy, développée par Novo Nordisk, et de Foundayo, lancée par Eli Lilly, sont proposées à des prix inférieurs à ceux des traitements injectables contre l’obésité. Pour les faibles dosages, leurs tarifs deviennent désormais comparables à ceux des préparations réalisées par certaines pharmacies spécialisées, qui produisent des versions composées à partir des ingrédients actifs des médicaments.

Cette évolution intervient alors que de nombreux patients voient leur couverture d’assurance diminuer pour les traitements contre l’obésité, rendant les alternatives moins coûteuses particulièrement attractives. Les médecins estiment que cette stratégie tarifaire profite largement aux grands groupes pharmaceutiques, qui cherchent à reconquérir des patients ayant opté ces dernières années pour des préparations magistrales moins chères.

Novo Nordisk a commencé à commercialiser sa pilule Wegovy aux États-Unis en janvier, tandis qu’Eli Lilly a lancé Foundayo en avril. Les deux groupes ont fait état d’une forte demande, notamment de la part de nouveaux patients. Les laboratoires ont cependant critiqué les préparations magistrales, estimant qu’elles échappent à certains standards de contrôle appliqués aux médicaments de marque.

Les préparations magistrales avaient connu un essor important pendant les pénuries des traitements originaux contre l’obésité. Aux États-Unis, la FDA autorise ces formulations personnalisées dans certaines situations, notamment lorsqu’un médicament est indisponible ou nécessite un dosage spécifique. Mais avec le retour progressif des stocks, l’agence américaine cherche désormais à renforcer les restrictions encadrant ces pratiques.

Plusieurs spécialistes de santé affirment constater un changement net dans les habitudes des patients. « Je constate que de plus en plus de patients abandonnent les préparations magistrales », a déclaré le docteur Michael Weintraub, professeur adjoint en endocrinologie clinique à l’université NYU Langone à New York. Selon lui, de nombreux patients demandent désormais à passer aux médicaments de marque après avoir appris que leurs prix avaient baissé.

Malgré cet engouement croissant, les médecins soulignent que le coût reste un obstacle majeur pour de nombreux Américains. Même à prix réduits, ces traitements demeurent onéreux sans prise en charge suffisante des assurances santé, ce qui continue de limiter leur accès à une partie importante de la population souffrant d’obésité.