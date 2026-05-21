Des ONG attaquent l’État pour son inertie face aux PFAS

Trois organisations ont engagé une procédure judiciaire contre les autorités françaises, mercredi, afin de dénoncer l’insuffisance des mesures prises contre les PFAS, ces substances chimiques ultrarésistantes surnommées « polluants éternels ». Les associations estiment que les pouvoirs publics n’agissent pas à la hauteur des risques sanitaires et environnementaux liés à ces composés largement utilisés dans l’industrie et retrouvés dans l’eau, les sols ou encore certains produits du quotidien.

Les requérants reprochent notamment à l’État un manque de contrôle des rejets industriels, une surveillance jugée trop limitée de la contamination et l’absence de stratégie suffisamment ambitieuse pour protéger les populations exposées. Plusieurs études scientifiques alertent depuis des années sur les conséquences potentielles des PFAS sur la santé humaine, avec des soupçons portant sur certains cancers, troubles hormonaux ou atteintes du système immunitaire.

Une pression judiciaire qui s’accentue autour des « polluants éternels »

Cette action en justice intervient alors que le sujet prend une ampleur croissante en Europe. Plusieurs pays ont déjà renforcé leurs réglementations et l’Union européenne travaille sur des restrictions visant certaines familles de PFAS. En France, plusieurs sites industriels font déjà l’objet d’investigations et des collectivités réclament des analyses plus poussées après la découverte de contaminations locales.

Les associations espèrent désormais contraindre l’État à adopter des mesures plus strictes et plus rapides. Cette nouvelle offensive judiciaire illustre la montée des contentieux environnementaux visant les autorités publiques, accusées par des ONG de ne pas anticiper suffisamment les risques sanitaires liés à certaines substances chimiques persistantes.