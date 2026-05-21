Le Sénat durcit les règles de rétention pour certains étrangers condamnés

Le Sénat a adopté mardi une proposition de loi visant à prolonger la durée de rétention administrative des étrangers considérés comme dangereux par les autorités françaises. Le texte, soutenu par la droite et le gouvernement, entend permettre un maintien plus long dans les centres de rétention pour les personnes condamnées pour des faits graves ou identifiées comme présentant une menace particulière pour l’ordre public.

Les sénateurs favorables au dispositif estiment que les délais actuels empêchent régulièrement l’exécution effective des expulsions, notamment lorsque les démarches consulaires prennent du temps ou que les pays d’origine tardent à délivrer des laissez-passer. Le gouvernement défend une mesure « opérationnelle », présentée comme une réponse aux difficultés rencontrées par les préfets dans certains dossiers sensibles.

Une mesure vivement contestée à gauche

Les groupes de gauche et plusieurs associations de défense des droits des étrangers dénoncent au contraire un nouveau tour de vis sécuritaire. Ils considèrent que l’allongement de la rétention administrative risque d’accroître les atteintes aux libertés individuelles sans garantir davantage d’éloignements effectifs. Certains élus ont également mis en garde contre une banalisation de l’enfermement administratif hors du cadre judiciaire classique.

Le texte doit désormais poursuivre son parcours parlementaire à l’Assemblée nationale, où les débats s’annoncent tendus. Le sujet de l’immigration reste l’un des principaux points de confrontation politique entre majorité, droite et opposition de gauche, dans un climat marqué par une succession de réformes sécuritaires depuis plusieurs mois.