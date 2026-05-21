L’activité industrielle japonaise ralentit, sous pression des coûts liés aux tensions au Moyen-Orient

L’activité du secteur manufacturier japonais a progressé plus lentement en mai, tandis que le secteur des services a enregistré une stagnation pour la première fois depuis plus d’un an, selon une enquête publiée jeudi.

D’après les données PMI flash de S&P Global, l’indice du secteur manufacturier au Japon est tombé à 54,5 en mai, contre 55,1 en avril. Un score supérieur à 50 indique une expansion, mais la dynamique s’essouffle.

Le ralentissement est en partie attribué à la hausse des coûts de production, liée aux perturbations des chaînes d’approvisionnement et aux tensions au Moyen-Orient, qui affectent les prix des matières premières et la confiance des entreprises.

Le secteur des services, qui avait connu 13 mois consécutifs de croissance, est resté stable en mai, avec un indice retombé à 50,0 contre 51,0 le mois précédent.

Les entreprises japonaises font face à une inflation des coûts des intrants au rythme le plus rapide depuis fin 2022, ce qui les pousse à augmenter leurs prix de vente au niveau le plus élevé depuis près de 19 ans de données disponibles.

Malgré cela, la confiance des entreprises reste fragile, les sociétés exprimant des inquiétudes persistantes sur l’impact du contexte géopolitique sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et la demande intérieure.

Selon l’économiste Annabel Fiddes de S&P Global Market Intelligence, une poursuite des pressions sur les coûts combinée à une demande plus faible pourrait exercer une pression accrue sur l’économie japonaise dans les prochains mois.