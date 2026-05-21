Une visite d’État du roi Mohammed VI en France officiellement programmée

Les ministres des Affaires étrangères français et marocain ont confirmé la tenue prochaine d’une visite du souverain chérifien, sans en préciser la date exacte.

La visite d’État du roi Mohammed VI en France est désormais actée. L’annonce a été faite conjointement mercredi 20 mai à Rabat par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot, lors d’une déclaration commune à la presse. Aucune date précise n’a toutefois été communiquée à ce stade, mais les deux capitales confirment que le déplacement du souverain chérifien est bien inscrit à l’agenda diplomatique.

Un traité stratégique en préparation

Cette visite sera marquée par la signature d’un traité entre Paris et Rabat, renforçant les liens stratégiques entre les deux nations. Elle s’inscrit dans une séquence diplomatique plus large puisqu’une réunion de la haute commission mixte franco-marocaine est prévue en juillet prochain. Cette instance bilatérale doit préparer le terrain du déplacement royal et permettre d’identifier les principaux dossiers de coopération qui seront actés lors de la visite.

Les relations entre la France et le Maroc connaissent un réchauffement notable ces derniers mois. Le royaume chérifien demeure un partenaire économique et sécuritaire de premier plan pour Paris, notamment sur les questions migratoires et la lutte antiterroriste. Cette visite d’État, qui sera la première du roi Mohammed VI en France depuis plusieurs années, doit sceller une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux pays.