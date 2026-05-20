Entrevue Europe International

L’UE s’apprête à valider la création de centres pour migrants hors d’Europe

20 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Les Vingt-Sept doivent approuver ce mercredi une réforme majeure de leur politique migratoire, inspirée du modèle testé par l’Italie en Albanie.

L'UE s'apprête à valider la création de centres pour migrants hors d'Europe
L'UE s'apprête à valider la création de centres pour migrants hors d'Europe

L’Union européenne devrait franchir mercredi un tournant décisif dans sa gestion des flux migratoires. Les Vingt-Sept s’apprêtent à valider une réforme de grande ampleur qui autorise la création de centres d’accueil pour migrants en dehors du territoire européen. Cette décision divise les capitales : certains États membres veulent accélérer les renvois sans délai, tandis que d’autres affichent des réserves sur la faisabilité et les implications juridiques d’un tel dispositif.

Le modèle albanais comme laboratoire

Le modèle italien en Albanie, lancé sous l’impulsion de la première ministre Giorgia Meloni, sert de référence. Ce centre pilote accueillait environ 90 personnes en début d’année, selon les autorités transalpines. L’expérience a alimenté les débats à Bruxelles, où plusieurs gouvernements voient dans cette externalisation un outil pour reprendre le contrôle des arrivées irrégulières et alléger la pression sur les frontières extérieures de l’UE.

La réforme marque un virage dans la politique commune d’asile et d’immigration. Elle ouvre la possibilité pour les États membres de conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers afin d’y installer des structures de traitement des demandes. Les défenseurs du texte y voient une réponse pragmatique aux défis migratoires, tandis que les critiques redoutent une dilution des obligations européennes en matière de droit d’asile et de protection des personnes vulnérables.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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