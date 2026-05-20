Emmanuel Grégoire appelle Patrick Bruel à « mettre entre parenthèses sa carrière »

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a appelé mercredi Patrick Bruel à annuler de lui-même son concert prévu le 8 octobre au Zénith de Paris, alors que le chanteur est visé par plusieurs plaintes et accusations de violences sexuelles. Invité des 4 Vérités sur France 2, l’élu socialiste a estimé que l’artiste devait « mettre entre parenthèses sa carrière » le temps que la justice poursuive son travail.

« La présomption d’innocence doit être garantie »

Paradoxalement, Emmanuel Grégoire a toutefois pris soin de rappeler le principe de présomption d’innocence. « La présomption d’innocence doit être garantie », a-t-il déclaré, tout en jugeant qu’un retrait temporaire serait souhaitable « y compris pour la sérénité de sa défense ». Le maire de Paris n’a pas demandé au préfet d’interdire le spectacle, préférant appeler Patrick Bruel à prendre lui-même cette décision.

Un concert parisien hautement symbolique

La date du 8 octobre au Zénith de Paris fait partie de la tournée anniversaire de l’album Alors regarde, dont Patrick Bruel célèbre les 35 ans. Le lieu a une portée particulière pour le chanteur, le Zénith de Paris étant associé à un moment clé de sa carrière.

Plusieurs enquêtes en cours en France et en Belgique

Patrick Bruel, 67 ans, fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires. Le chanteur est visé par au moins quatre plaintes en France, tandis qu’une enquête distincte est ouverte en Belgique après une plainte déposée en mars. Près de trente femmes accusent l’artiste de violences sexuelles ou sexistes, certaines évoquant des viols. Patrick Bruel conteste les accusations.

Patrick Bruel refuse de se retirer

Après plusieurs semaines de silence médiatique, Patrick Bruel s’est exprimé dimanche sur Instagram. Il affirme n’avoir « jamais forcé une femme » et dit vouloir continuer à exercer son métier. Le chanteur rejette les accusations de violence, de contrainte ou de relations non consenties, et affirme faire confiance à la justice pour établir les faits.

Un scandale qui met les programmateurs sous pression

Les tensions autour de la tournée de Patrick Bruel ne cessent de monter. Des collectifs féministes demandent l’annulation de plusieurs dates, tandis que les organisateurs de concerts sont confrontés à des arbitrages sensibles entre obligations contractuelles, réactions du public, enjeux économiques et responsabilité symbolique. Trois concerts prévus au Québec en décembre ont déjà été annulés.