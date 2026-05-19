Patrick Bruel : Maud Bregeon appelle les victimes à témoigner, «même des dizaines d’années après»

L’affaire Patrick Bruel prend une nouvelle dimension. Alors que le chanteur est visé par plusieurs accusations de violences sexuelles, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, a appelé les victimes à prendre la parole, y compris lorsque les faits présumés remontent à très longtemps.

Pour la représentante de l’exécutif, les femmes qui estiment avoir été victimes doivent pouvoir témoigner, être entendues et saisir la justice, « même des dizaines d’années après » les faits.

En appelant les victimes à témoigner même très longtemps après les faits présumés, la porte-parole du gouvernement veut faire passer un message : l’ancienneté d’une accusation ne doit pas automatiquement discréditer la parole d’une femme.

Une affaire devenue politique

Jusqu’ici, l’affaire Patrick Bruel se jouait principalement sur le terrain judiciaire et médiatique. L’intervention de Maud Bregeon fait désormais entrer le dossier dans le débat politique. Sans se prononcer sur la culpabilité du chanteur, la porte-parole du gouvernement insiste sur la nécessité d’écouter les victimes présumées et de laisser la justice faire son travail. Le message est double : encourager la parole, mais rappeler que seule l’enquête peut établir les faits.

Certaines accusations peuvent être juridiquement difficiles à poursuivre lorsqu’elles remontent à plusieurs décennies. Mais pour la porte-parole du gouvernement, cela ne doit pas empêcher les victimes présumées de parler. Témoigner peut permettre de compléter un dossier, de faire émerger d’autres récits ou simplement de rompre un silence longtemps imposé.

Patrick Bruel conteste les accusations

Patrick Bruel nie les faits qui lui sont reprochés. Le chanteur affirme n’avoir jamais forcé une femme et dénonce une mise en cause publique avant toute décision de justice. À ce stade, il reste présumé innocent.