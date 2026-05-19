Des explosions secouent l’île iranienne de Qeshm près du détroit d’Ormuz

Des explosions ont été entendues mardi sur l’île iranienne de Qeshm, dans le détroit stratégique d’Ormuz, selon des médias iraniens, alimentant de nouvelles tensions dans une région déjà fragilisée par les récents affrontements au Moyen-Orient.

L’agence semi-officielle iranienne Tasnim a rapporté que ces détonations étaient liées à une opération de neutralisation de munitions ennemies non explosées. L’information a été attribuée à un responsable local, sans davantage de précisions sur l’origine exacte des munitions concernées.

Plus tôt dans la journée, l’agence de presse iranienne Mehr avait signalé plusieurs bruits d’explosions sur l’île, indiquant dans un premier temps que leur cause demeurait inconnue.

L’île de Qeshm occupe une position stratégique à proximité du détroit d’Ormuz, l’un des principaux points de passage du commerce mondial de pétrole. Toute activité militaire ou incident dans cette zone est surveillé de près par les marchés internationaux et les puissances régionales.

Ces explosions interviennent alors que la région reste sous forte tension après plusieurs semaines de confrontations impliquant l’Iran, les États-Unis et Israël, malgré un cessez-le-feu fragile et des discussions diplomatiques en cours.

Aucun bilan humain ni dégât matériel n’a été communiqué dans l’immédiat par les autorités iraniennes. Les responsables locaux n’ont pas indiqué non plus si les explosions étaient liées à des opérations militaires récentes dans la région.