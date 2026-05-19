Édouard Philippe visé par une nouvelle plainte pour détournement de fonds publics

Édouard Philippe qui est candidat à l’élection présidentielle de 2027 fait face à une nouvelle offensive judiciaire. Le 20 juin, une lanceuse d’alerte a déposé une plainte à Paris contre l’ancien Premier ministre et actuel maire Horizons du Havre, afin qu’un juge d’instruction se saisisse des accusations de détournement de fonds publics et de favoritisme qui pèsent sur lui. Cette initiative intervient alors qu’une première plainte avait été déposée en septembre 2023 par cette même haute fonctionnaire, déclenchant l’ouverture d’une enquête par le parquet national financier. Des perquisitions ont été menées au printemps 2024 dans le cadre de cette procédure.

Des accusations multiples visant sa gestion havraise

Les accusations portent sur des faits présumés survenus au Havre, où Édouard Philippe exerce les fonctions de maire depuis 2010, avec une interruption entre 2017 et 2020 pour occuper Matignon. La plaignante met en cause des pratiques qui relèveraient non seulement du détournement de fonds publics et du favoritisme, mais aussi de la prise illégale d’intérêt et de la concussion, selon les éléments avancés dans la procédure. L’homme politique conteste fermement ces allégations.

Le principal intéressé a réagi vigoureusement à cette nouvelle procédure. Édouard Philippe dénonce une triste vendetta orchestrée contre lui par la haute fonctionnaire à l’origine de la plainte. Cette affaire s’inscrit dans un contexte judiciaire déjà sensible pour l’ancien locataire de Matignon, qui voit désormais un juge d’instruction potentiellement se pencher sur les pratiques de gestion de la municipalité havraise. Le parquet national financier poursuit ses investigations parallèlement à cette nouvelle saisine.