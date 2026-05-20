Après des semaines de blocage, Janez Janša se rapproche d’un spectaculaire retour au pouvoir en Slovénie

Le chef du Parti démocratique slovène (SDS), Janez Janša, a officiellement été proposé mardi au poste de Premier ministre par les députés de son parti, après être parvenu à réunir une majorité parlementaire potentielle. Cette candidature pourrait débloquer la crise politique qui secoue la Slovénie depuis les élections législatives de mars.

Le scrutin, particulièrement serré, n’avait permis à aucun parti d’obtenir une majorité absolue au Parlement, plongeant le pays dans une période d’incertitude politique et de négociations intenses entre les différentes formations. Depuis plusieurs semaines, les discussions pour former une coalition gouvernementale se multipliaient sans déboucher sur un accord clair.

Le SDS, formation de droite dirigée par Janez Janša, affirme désormais avoir réuni suffisamment de soutiens pour tenter de former un nouveau gouvernement. Si sa candidature est validée par le Parlement, l’homme politique slovène entamera alors un quatrième mandat à la tête du gouvernement.

Figure majeure de la vie politique slovène depuis plusieurs décennies, Janez Janša reste l’un des dirigeants les plus influents et controversés du pays. Ses précédents mandats ont souvent été marqués par des tensions avec l’opposition et des critiques concernant son style de gouvernance, tandis que ses partisans le présentent comme un défenseur de la stabilité et des intérêts nationaux.

Cette possible coalition pourrait permettre à la Slovénie de sortir enfin de l’impasse institutionnelle provoquée par les résultats fragmentés des élections de mars. Toutefois, plusieurs observateurs estiment que l’équilibre de la future majorité pourrait demeurer fragile compte tenu des divisions politiques persistantes au sein du pays.

Le vote sur la nomination du futur Premier ministre est désormais très attendu à Ljubljana, où les prochains jours pourraient redessiner durablement le paysage politique slovène.