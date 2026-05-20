Départ surprise à Washington : le numéro deux de l’ambassade britannique quitte brutalement son poste

Le vice-ambassadeur britannique à Washington, James Roscoe, a quitté ses fonctions, a annoncé mercredi le ministère britannique des Affaires étrangères, sans fournir d’explications détaillées sur les raisons de ce départ inattendu.

James Roscoe occupait le poste de chef de mission adjoint à l’ambassade du Royaume-Uni aux États-Unis, ce qui faisait de lui le deuxième diplomate britannique le plus important en poste à Washington. Son départ intervient dans un contexte diplomatique particulièrement sensible entre les alliés occidentaux, marqué par plusieurs dossiers stratégiques internationaux.

Le Foreign Office britannique n’a donné aucun détail supplémentaire concernant les circonstances de cette décision. Aucune précision n’a non plus été apportée sur une éventuelle démission, un remplacement immédiat ou un futur poste pour le diplomate britannique.

Cette absence d’explications a rapidement suscité des interrogations dans les milieux diplomatiques et politiques, alors que les relations entre Londres et Washington demeurent cruciales sur les questions de sécurité, de défense et de coopération économique.

L’ambassade britannique à Washington joue un rôle central dans la coordination entre les deux pays, notamment au sein de l’OTAN et sur plusieurs dossiers géopolitiques majeurs. Le départ du numéro deux de la mission diplomatique est donc observé avec attention des deux côtés de l’Atlantique.

Pour l’heure, ni le gouvernement britannique ni James Roscoe n’ont publiquement commenté davantage cette annonce.