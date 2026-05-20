Incendie de Grenfell : des accusations pénales attendues avant le 10e anniversaire de la tragédie

Les procureurs britanniques ont indiqué mardi qu’ils espéraient annoncer, d’ici juin 2027, les éventuelles poursuites pénales liées à l’incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017, qui avait fait 72 morts. Cette échéance coïnciderait avec le 10e anniversaire de l’une des pires catastrophes urbaines du Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale.

L’incendie, qui avait ravagé un immeuble résidentiel de logements sociaux dans l’ouest de Londres, avait profondément marqué le pays et déclenché une vaste remise en question des normes de construction et de sécurité incendie. Le drame avait notamment mis en lumière les risques liés à certains matériaux de façade inflammables utilisés dans le bâtiment.

Selon les autorités judiciaires, les investigations menées depuis plusieurs années ont permis d’identifier un large éventail de responsabilités potentielles. Le rapport final de l’enquête publique, publié en 2024, avait pointé des défaillances majeures du gouvernement, de l’industrie de la construction, ainsi que des entreprises impliquées dans la pose du revêtement extérieur, présenté à l’époque comme conforme aux normes de sécurité.

Lors d’un point presse, le responsable de l’enquête policière, Garry Moncrieff, a précisé que 57 personnes ainsi que 20 entreprises ou organisations restent aujourd’hui considérées comme suspectes. Les infractions envisagées incluent notamment l’homicide involontaire par négligence grave ou imprudence, ainsi que des faits de fraude et de non-respect des règles de santé et de sécurité.

Cette procédure pénale, particulièrement complexe et d’une ampleur exceptionnelle, est suivie de près par les familles des victimes, qui dénoncent depuis plusieurs années la lenteur de la justice. Beaucoup d’entre elles espèrent désormais que la perspective d’annonces avant le 10e anniversaire marque une avancée décisive vers l’établissement des responsabilités.

L’incendie de Grenfell reste un symbole national des défaillances systémiques dans le logement social au Royaume-Uni, et la phase judiciaire à venir pourrait constituer une étape majeure dans la recherche de réponses pour les proches des 72 victimes.