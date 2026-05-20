Treize ans après l’échec des Glass, Google tente de reconquérir le marché de la monture intelligente

Lors de la conférence Google I/O à Mountain View, le groupe californien a présenté deux collections de montures connectées développées avec le concours technique de Samsung : l’une signée par l’Américain Warby Parker, l’autre par le designer sud-coréen Gentle Monster, compatibles avec les appareils Android et Apple. Sans date précise ni indication de prix, le lancement est annoncé pour l’automne. Pour Google, c’est un retour attendu de longue date dans un domaine où il avait subi un échec retentissant : ses Google Glass, lancées en 2013 avec caméra intégrée, avaient été abandonnées après avoir suscité de vives controverses.

Ces nouvelles montures, qualifiées de «lunettes audio» faute d’écran intégré dans le verre, embarquent un microphone, une caméra et un haut-parleur discret. Elles permettront de passer des appels, d’écouter de la musique, de prendre des photos ou d’interagir avec l’assistant Gemini. Lors de la démonstration scénique, une présentatrice a illustré l’usage sans jamais sortir son téléphone de sa poche, interpellant directement l’assistant pour photographier l’audience et retoucher l’image en style dessiné, résultat affiché en quelques secondes sur les écrans de la salle.

Un pari sur le design face à un concurrent qui a déjà vendu sept millions d’unités

Cette fois, Google mise résolument sur l’esthétique pour s’imposer dans un marché où Meta a pris une longueur d’avance considérable avec ses lunettes Ray-Ban. Les clients pourront commander des verres correcteurs sur mesure, le confort et la discrétion constituant les priorités affichées pour un port prolongé. La présence d’une caméra, inévitable pour les fonctions d’assistance visuelle, ravivera néanmoins les questions déjà soulevées chez le concurrent quant à la vie privée des personnes filmées à leur insu.

Google travaille en parallèle sur une version dotée d’un écran intégré, sur le modèle du dernier produit de Meta commercialisé depuis l’automne 2025. Ce prototype a franchi une nouvelle étape de test auprès de développeurs, sans que le groupe n’en précise davantage les contours ni le calendrier de mise sur le marché. La séquence des annonces de Google I/O 2026, centrée sur l’offensive de l’intelligence artificielle maison face à ses rivaux américains, s’est donc refermée sur ce retour en accessoires connectés, un segment que Mountain View avait tenté d’inventer et que ses concurrents ont su rentabiliser à sa place.