Télétravail : l’INSEE tranche un débat qui divise encore les directions d’entreprise

Entre 2019 et 2022, les sociétés ayant maintenu le travail à distance après la crise sanitaire ont enregistré un gain de productivité de 0,7 à 1 % pour chaque hausse de dix points de la part de télétravailleurs dans leurs effectifs. C’est le résultat central d’une étude conduite par l’Insee en partenariat avec la Dares, le service statistique du ministère du Travail, sur un panel de 6 600 entreprises non financières et hors immobilier. Les bénéfices les plus marqués ont été observés dans les structures qui louaient en 2019 des bureaux distincts de leurs sites de production, grâce à une réduction des surfaces et à une moindre désorganisation des équipes.

L’essentiel des gains ne s’explique pas par des économies immobilières, mais par des transformations plus profondes : amélioration des processus de travail, meilleure coordination entre services, management adapté, réduction des temps de trajet, autonomie accrue des salariés et cadre plus propice à la concentration. En cinq ans, la pratique a considérablement changé d’échelle : 22 % des salariés du privé télétravaillent au moins une fois par mois en 2024, contre seulement 4 % avant la pandémie, principalement selon une formule hybride de deux jours à distance et trois en présentiel.

Un seuil critique au-delà duquel les bénéfices s’évaporent

L’étude introduit cependant une nuance de taille : la corrélation positive entre distanciel et productivité ne tient que lorsque la part de télétravailleurs reste modérée. Dès qu’elle franchit la barre des 20 à 25 % des effectifs, le gain «devient statistiquement non significatif». Les auteurs attribuent ce plafond à l’apparition de coûts de coordination croissants lorsque trop de salariés sont simultanément éloignés des locaux. Fait notable : ce seuil correspond précisément à la proportion moyenne de télétravailleurs observée dans le secteur privé français depuis la fin de la pandémie.

À l’échelle macroéconomique, les effets positifs sur la productivité des entreprises peuvent être partiellement annulés par les répercussions négatives sur des secteurs tributaires du présentiel, au premier rang desquels l’immobilier de bureaux. L’étude tempère néanmoins ce constat en soulignant qu’à plus long terme, l’adaptation progressive de l’offre immobilière pourrait permettre une diffusion plus large de ces gains à l’ensemble de l’économie. La taille de l’entreprise, quant à elle, ne modifie en rien l’équation : à caractéristiques comparables, le lien entre télétravail et productivité s’avère identique quelle que soit la structure concernée.