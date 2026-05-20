Drame à Toulon : une mère et ses trois enfants périssent après une chute du treizième étage

C’est avant six heures du matin, ce mercredi 20 mai, que pompiers et Samu ont été appelés en urgence cité Pontcarral, dans le Var, après que des corps ont été découverts au pied du bâtiment A de la résidence. Une mère de famille et trois de ses enfants, deux garçons et une fillette, venaient de chuter du treizième étage. Les secours ont tenté en vain de réanimer les victimes sur place.

Selon les premières informations recueillies auprès de sources policières, la mère aurait réveillé l’un de ses enfants à l’aube pour lui demander de sauter avec elle et ses jeunes frères et sœur. La femme et deux enfants sont décédés sur place. La fillette, prise en charge dans un état désespéré, est décédée peu après. Les circonstances précises du drame font l’objet d’une enquête ouverte par le parquet de Toulon.

Un quartier déjà meurtri par des années de violences

La cité Pontcarral, classée en quartier de reconquête républicaine depuis 2019, porte le poids d’un passé difficile. Frappé par le trafic de stupéfiants, les dégradations et les règlements de comptes, ce secteur de plus d’un millier d’habitants a déjà fait l’objet de plusieurs opérations judiciaires d’envergure. C’est dans ce contexte de fragilité sociale profonde que survient ce drame familial d’une brutalité extrême.

Le bilan humain de cette matinée est d’une lourdeur exceptionnelle. Quatre membres d’une même famille ont perdu la vie en quelques minutes. Les investigations en cours devront établir avec précision les conditions dans lesquelles la mère a agi, et déterminer si elle bénéficiait d’un suivi médical ou social préalable. Aucune autre personne n’est recherchée à ce stade.

Si vous traversez une période difficile, le numéro national de prévention du suicide est disponible 24h/24 au 3114.