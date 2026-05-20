Drame dans une grotte sous-marine aux Maldives : l’hypothèse d’un effet Venturi examinée après la mort de cinq Italiens

Les investigations se poursuivent après la mort de cinq Italiens dans une grotte sous-marine aux Maldives. À ce stade, aucune conclusion définitive ne peut être tirée. Les images de la GoPro, l’analyse des ordinateurs de plongée, des bouteilles, des détendeurs et du reste du matériel doivent encore permettre de reconstituer précisément la séquence de l’accident.

Parmi les pistes techniques évoquées, une hypothèse retient l’attention : celle d’un effet Venturi à l’intérieur du réseau de grottes. Ce phénomène physique pourrait, dans certaines conditions, transformer un courant modéré en un flux beaucoup plus puissant, capable de déstabiliser des plongeurs, surtout dans un environnement fermé, profond et complexe.

Un phénomène physique simple, mais potentiellement redoutable

L’effet Venturi se produit lorsqu’un fluide passe dans un conduit qui se rétrécit. Dans ce cas précis, le fluide est l’eau de mer. Lorsque l’eau arrive dans une zone plus étroite, elle dispose de moins d’espace pour circuler. Pour continuer à passer, elle accélère. Cette augmentation de vitesse s’accompagne d’une baisse de pression dans la zone resserrée. Le résultat peut être un courant localisé, rapide, parfois violent, comparable à un jet.

En mer ouverte, ce type d’accélération peut déjà surprendre un plongeur. Dans une grotte sous-marine, le danger est plus important : les parois rocheuses empêchent toute échappatoire immédiate, la visibilité peut se dégrader rapidement et les plongeurs doivent souvent évoluer dans des passages étroits, avec un équipement lourd.

Pourquoi une grotte peut amplifier le danger

Un réseau de grottes sous-marines n’est pas un espace uniforme. Il est composé de chambres, de tunnels, de fissures, de couloirs et de points d’étranglement. L’eau peut y circuler de manière irrégulière, en fonction de la marée, de la pression, de la topographie et de la forme des passages.

Dans certains secteurs, une grande cavité peut déboucher sur un conduit beaucoup plus étroit. Si un volume d’eau important est forcé à travers cette zone réduite, le courant peut brutalement s’accélérer. Même une constriction modeste peut suffire à créer un flux difficile à anticiper. Pour des plongeurs engagés dans une progression souterraine, ce phénomène peut provoquer une perte de contrôle, une dérive involontaire, une difficulté à faire demi-tour ou une augmentation rapide de l’effort physique.

Une combinaison de risques particulièrement critique

L’effet Venturi, s’il est confirmé, ne suffirait pas forcément à expliquer seul le drame. Dans ce type d’accident, plusieurs facteurs peuvent se combiner. Un courant plus fort que prévu peut obliger les plongeurs à lutter pour maintenir leur position. Cette lutte augmente la consommation de gaz. Plus l’effort est intense, plus la respiration s’accélère. À grande profondeur, cette surconsommation devient un facteur majeur de risque.

La situation peut encore s’aggraver si la visibilité se réduit. Dans une grotte, un coup de palme, un contact avec les parois ou un courant violent peuvent remettre en suspension des sédiments. En quelques secondes, un passage lisible peut devenir presque opaque. Les plongeurs doivent alors s’orienter au toucher, suivre une ligne de vie et gérer leur stress, tout en surveillant leur réserve de gaz.

Le rôle possible des passages étroits

L’hypothèse examinée repose notamment sur la présence possible d’un ou plusieurs points d’étranglement entre différentes chambres de la grotte. Ces zones sont particulièrement sensibles, car elles concentrent le flux d’eau. Si les plongeurs se sont trouvés près d’un passage où l’eau s’accélérait brutalement, ils ont pu être poussés, déséquilibrés ou ralentis dans leur progression. Dans un environnement profond, sombre et fermé, une simple perte de stabilité peut devenir critique.

Le danger augmente encore lorsque plusieurs plongeurs évoluent dans le même secteur. Un incident touchant l’un d’eux peut perturber tout le groupe : ralentissement, perte de visibilité, consommation de gaz accrue, difficulté à communiquer et nécessité de gérer une assistance dans un espace réduit.

Des données techniques décisives attendues

Les éléments les plus importants seront les enregistrements et les équipements récupérés. Les images de la GoPro pourraient montrer la visibilité, la configuration du passage, le comportement de l’eau, la position des plongeurs et les éventuels signes de difficulté. Les ordinateurs de plongée peuvent aussi fournir des données essentielles : profondeur, durée d’immersion, vitesse de remontée ou de descente, paliers éventuels, temps passé dans certaines zones et profils individuels des plongeurs. L’analyse des blocs et des détendeurs permettra de vérifier la consommation de gaz, l’état du matériel et d’éventuels dysfonctionnements. Ces éléments seront indispensables pour distinguer une hypothèse plausible d’une explication confirmée.

Un accident qui rappelle l’extrême exigence de la plongée souterraine

La plongée en grotte fait partie des disciplines les plus techniques et les plus risquées. Elle ne laisse que très peu de place à l’improvisation. Contrairement à une plongée classique, il n’est pas toujours possible de remonter directement à la surface. Chaque décision dépend de l’itinéraire, de la visibilité, du gaz disponible, de la profondeur, du courant et de la capacité du groupe à rester coordonné. Dans le drame des Maldives, l’hypothèse d’un effet Venturi pointe du doigt un danger souvent sous-estimé : dans une grotte, l’eau ne circule pas toujours de façon lente et prévisible. Elle peut être canalisée, comprimée et accélérée par la roche elle-même. C’est précisément cette mécanique invisible qui pourrait avoir transformé un passage sous-marin en piège mortel…