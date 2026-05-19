François Asselineau renvoyé en correctionnelle pour harcèlement et agression sexuels

Le président de l’UPR, candidat déclaré à la présidentielle 2027, devra répondre devant le tribunal correctionnel de Paris de faits présumés sur deux collaborateurs.

La justice a ordonné mardi le renvoi de François Asselineau devant le tribunal correctionnel de Paris. Le président de l’Union populaire républicaine, qui a officiellement lancé sa campagne présidentielle fin mars dernier, est poursuivi pour harcèlement sexuel et agression sexuelle sur un collaborateur, ainsi que pour tentative d’agression sexuelle sur un second. Cette décision fait suite à un parcours judiciaire mouvementé qui aura duré plusieurs années.

Un non-lieu infirmé en appel

François Asselineau avait été mis en examen en 2021 dans cette affaire. Trois ans plus tard, en décembre 2024, il avait bénéficié d’un non-lieu prononcé par les juges d’instruction. Mais le parquet, contestant cette décision, avait formé un appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris lui a donné raison le 7 avril dernier en infirmant l’ordonnance de non-lieu. Ce revirement ouvre désormais la voie à un procès pénal pour le dirigeant politique.

L’homme politique de 67 ans devra donc comparaître devant le tribunal correctionnel parisien. Les faits reprochés concernent deux de ses collaborateurs au sein de son parti. Aucune date d’audience n’a encore été communiquée par la justice. Cette affaire judiciaire survient en pleine préparation de la prochaine échéance présidentielle, dont François Asselineau compte être candidat pour la troisième fois après 2017 et 2022.