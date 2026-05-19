Peter Magyar effectue sa première visite à l’étranger en Pologne pour relancer les liens de la Hongrie avec l’UE

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar a entamé mardi sa première visite officielle à l’étranger depuis son arrivée au pouvoir, en se rendant en Pologne dans le but affiché de redéfinir les relations de la Hongrie avec l’Union européenne.

Peter Magyar a débuté son déplacement à Cracovie, accompagné de plusieurs ministres de son gouvernement. Les discussions avec les responsables polonais doivent porter sur des sujets stratégiques tels que l’énergie, les transports et la coopération régionale en Europe centrale.

Cette visite est perçue comme un signal diplomatique important alors que Budapest cherche à améliorer ses relations avec Bruxelles après plusieurs années de tensions sous les précédents gouvernements hongrois. La Hongrie espère notamment débloquer des fonds européens gelés en raison de différends liés à l’État de droit et à la gouvernance.

Le nouveau dirigeant hongrois tente de repositionner son pays sur la scène européenne en adoptant un ton plus conciliant envers les institutions européennes et certains partenaires de l’UE. Son gouvernement souhaite également renforcer les projets communs avec les pays voisins dans les domaines des infrastructures et de l’énergie.

La Pologne apparaît comme un partenaire clé dans cette stratégie régionale. Les deux pays ont longtemps entretenu des relations étroites, notamment sur certaines questions européennes, même si leurs positions ont divergé ces dernières années sur plusieurs dossiers géopolitiques.

Selon des responsables proches du gouvernement hongrois, cette visite vise aussi à rassurer les investisseurs et les partenaires européens sur la volonté de Budapest de stabiliser ses relations diplomatiques et économiques avec l’Union européenne.

L’enjeu est important pour la Hongrie, dont l’économie reste dépendante des financements européens et des échanges avec ses partenaires de l’UE. Peter Magyar cherche ainsi à ouvrir une nouvelle phase dans les relations entre Budapest et Bruxelles après une période marquée par les tensions politiques.