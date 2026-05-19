MSF dénonce l’exploitation de l’aide humanitaire par toutes les forces en conflit au Soudan du Sud

L’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières a accusé mardi les différentes forces impliquées dans le conflit au Soudan du Sud d’utiliser l’aide humanitaire à des fins politiques et militaires, tout en dénonçant des blocages croissants empêchant l’accès aux populations civiles.

Dans un communiqué, MSF affirme que le gouvernement sud-soudanais entrave l’acheminement de l’aide vers certaines zones contrôlées par l’opposition. L’organisation évoque une « tendance inquiétante » qui compromet gravement l’accès aux soins et à l’assistance humanitaire dans plusieurs régions du pays.

Selon l’ONG, toutes les parties au conflit exploiteraient désormais l’aide humanitaire comme un outil stratégique. Cette instrumentalisation compliquerait considérablement le travail des organisations présentes sur le terrain et aggraverait la situation des civils pris au piège des combats.

MSF estime que près de 762 000 personnes ont perdu l’accès aux soins de santé à la suite d’attaques, de déplacements de population et de restrictions imposées dans les zones touchées par les violences.

Le pays connaît une nouvelle montée des tensions politiques et sécuritaires depuis l’arrestation récente du vice-président, un événement qui a ravivé les craintes d’un retour à la guerre civile dans ce jeune État déjà fragilisé par des années de conflit.

Les affrontements persistants et l’insécurité compliquent également le travail des humanitaires, confrontés à des risques croissants pour leurs équipes et leurs convois d’aide. Plusieurs régions restent difficiles d’accès en raison des combats et des restrictions imposées par les acteurs armés.

Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, demeure l’un des pays les plus pauvres et les plus instables au monde. Les organisations humanitaires alertent régulièrement sur les conséquences du conflit pour les populations civiles, confrontées à la faim, aux déplacements forcés et à l’effondrement des services de santé.