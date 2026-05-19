Keiko Fujimori relance l’héritage de son père pour séduire un Pérou rongé par la peur du crime

À l’approche du second tour de l’élection présidentielle au Pérou, Keiko Fujimori mise de plus en plus ouvertement sur l’héritage politique de son père, l’ancien président Alberto Fujimori, dans un contexte marqué par une forte hausse de la criminalité et des violences.

Arrivée au second tour pour la quatrième fois consécutive, Keiko Fujimori affrontera en juin le candidat de gauche Roberto Sanchez. Selon les résultats du premier tour, elle a obtenu 17 % des voix, portée notamment par un discours sécuritaire très ferme.

Longtemps prudente vis-à-vis de l’image controversée de son père, condamné pour violations des droits humains avant son décès, la candidate conservatrice semble désormais assumer pleinement cet héritage. Sa campagne met en avant les politiques de lutte contre les guérillas maoïstes menées dans les années 1990 sous la présidence d’Alberto Fujimori.

Avant le scrutin du premier tour organisé le 12 avril, Keiko Fujimori s’est rendue sur la tombe de son père, un geste hautement symbolique. Elle a comparé les gangs criminels et réseaux d’extorsion actuels aux mouvements insurgés combattus à l’époque et a promis une « guerre frontale » contre la criminalité.

La candidate propose notamment un renforcement du rôle de l’armée, l’utilisation accrue des services de renseignement et l’adoption de lois antiterroristes plus strictes. Son équipe estime que la situation sécuritaire du pays pousse une partie de l’électorat à réclamer des mesures radicales.

Au Pérou, les actes d’extorsion, les violences liées aux gangs et les crimes organisés ont fortement augmenté ces dernières années, alimentant un climat d’inquiétude dans plusieurs régions du pays, notamment dans les quartiers populaires de Lima.

« Le fujimorisme reste profondément ancré dans la mémoire collective », a affirmé Luis Galarreta, colistier et proche allié de Keiko Fujimori, dans un entretien accordé à Reuters. Selon lui, les politiques menées dans les années 1990 continuent d’être perçues par une partie des Péruviens comme ayant permis de « sauver le pays » face à l’insécurité et à l’instabilité.