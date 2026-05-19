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Tentative de chantage contre Cauet : la prévenue condamnée en appel à 18 mois de prison ferme

19 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Tentative de chantage contre Cauet : la prévenue condamnée en appel à 18 mois de prison ferme
Tentative de chantage contre Cauet : la prévenue condamnée en appel à 18 mois de prison ferme

La cour d’appel de Versailles a condamné une femme de 42 ans pour avoir tenté d’obtenir 30.000 euros auprès de l’animateur, alors qu’il était mis en cause dans une autre procédure judiciaire.

Une condamnation confirmée, mais une peine légèrement modifiée

La femme poursuivie pour avoir tenté de faire chanter Sébastien Cauet a été condamnée ce mardi en appel à deux ans et demi de prison, dont un an avec sursis, soit un an et demi de prison ferme. La décision a été rendue par la cour d’appel de Versailles, qui a retenu la tentative de chantage visant l’animateur radio.  En première instance, fin janvier, le tribunal correctionnel de Nanterre l’avait condamnée à trois ans de prison, dont un an et demi avec sursis. La peine globale est donc réduite en appel, mais la partie ferme demeure de 18 mois. 

30.000 euros réclamés par SMS

Le dossier reposait notamment sur des messages envoyés depuis le téléphone de la prévenue. Dans ces SMS, elle réclamait 30.000 euros à Sébastien Cauet, à un moment où l’animateur était déjà visé par des accusations de violences sexuelles.  Lors de l’audience en appel, la femme de 42 ans a reconnu les faits. Elle a admis avoir tenté de profiter du contexte judiciaire entourant l’animateur pour lui soutirer de l’argent. 

Deux procédures distinctes

Cette condamnation concerne uniquement la tentative de chantage visant Sébastien Cauet. Elle est juridiquement distincte de l’autre dossier dans lequel l’animateur est mis en examen pour des viols et une agression sexuelle entre 1997 et 2014, au préjudice de quatre femmes, dont trois étaient adolescentes au moment des faits. L’instruction se poursuit à Paris. 

Sébastien Cauet conteste fermement les accusations portées contre lui dans cette autre procédure.

La défense de Cauet salue une décision lourde

L’avocate de Sébastien Cauet a accueilli la décision comme une reconnaissance du statut de victime de son client dans cette affaire de chantage. Elle estime que la sanction confirme la gravité des faits retenus contre la prévenue. 

De son côté, l’avocat de la femme condamnée juge la sanction trop lourde. Il souligne que sa cliente a finalement reconnu les faits en appel et estime que la justice n’a pas suffisamment pris en compte son parcours personnel ni sa situation familiale. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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