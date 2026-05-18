Indira Ampiot, Miss France 2023, représentera la France à Miss Monde en septembre

Indira Ampiot va une nouvelle fois porter les couleurs de la France dans un grand concours de beauté international. Miss France 2023 a été choisie pour représenter le pays lors de la prochaine édition de Miss Monde, prévue en septembre au Vietnam. Une nouvelle étape dans le parcours de la jeune femme originaire de Guadeloupe, déjà connue du public français depuis son sacre national.

Après Miss Univers, un nouveau défi mondial

Ce ne sera pas sa première expérience à l’international. Indira Ampiot avait déjà défendu les couleurs françaises lors du concours Miss Univers 2024, où elle avait réussi à se hisser parmi les candidates remarquées de la compétition. Avec Miss Monde, elle s’apprête donc à relever un nouveau défi, dans un concours différent, où l’élégance compte autant que l’engagement personnel, la prise de parole et le rayonnement culturel.

La Guadeloupe en pleine lumière

Sacrée Miss France en 2023, Indira Ampiot avait marqué les esprits par son assurance, son sourire et son attachement à ses racines guadeloupéennes.

La compétition Miss Monde se tiendra au Vietnam, un cadre prestigieux pour cette nouvelle édition. Plusieurs candidates venues du monde entier tenteront d’y décrocher la couronne, dans un concours suivi par des millions de spectateurs.