«Je l’ai vu, je crois toutes les femelles» : l’ex-Miss France Valérie Bègue charge Patrick Bruel

Valérie Bègue, Miss France 2008, a réagi sur Instagram au sujet des accusations de viol dont fait l’objet Patrick Bruel. Dans un commentaire, elle affirme que Patrick Bruel était président du jury lors de son élection, et qu’il faut croire les victimes.

Elle écrit ainsi : « Il était président du jury lors de mon élection. Je l’ai vu. Je n’ai absolument aucun doute. Je crois toutes les femmes qui ont eu le courage de parler, Et j’encourage les autres. Je l’ai vu »

Valérie Bègue ne donne pas davantage de détails dans ce message sur ce qu’elle affirme avoir vu.

Des plaintes contre Patrick Bruel qui s’accumulent

Cette prise de position fait suite aux nombreuses accusations de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles contre Patrick Bruel. Huit plaintes et un signalement ont été recensés en France, en Belgique et au Canada. Trois enquêtes sont ouvertes, notamment à Paris, Saint-Malo et Bruxelles. Patrick Bruel conteste les accusations portées contre lui et bénéficie de la présomption d’innocence.

Parmi les femmes ayant pris la parole figure Flavie Flament. L’animatrice et journaliste a déposé plainte pour viol contre Patrick Bruel pour des faits qu’elle situe en 1991, alors qu’elle avait 16 ans. Elle affirme avoir été agressée dans l’appartement parisien du chanteur après avoir bu un thé, puis avoir eu un « black-out ». Patrick Bruel nie ces accusations ; ses avocats affirment qu’il ne l’a « jamais droguée » et ne lui a imposé « aucun rapport ».

D’autres plaintes visent également Patrick Bruel. Daniela Elstner, directrice générale d’Unifrance, a déposé plainte pour tentative de viol et agression sexuelle pour des faits qu’elle situe en 1997, lors du Festival du film français d’Acapulco, au Mexique. Une autre enquête concerne une plainte pour viol déposée à Saint-Malo, pour des faits présumés survenus en 2012 en marge du Festival du film britannique de Dinard, où Patrick Bruel était président du jury.

En Belgique, l’attachée de presse Karine Viseur a également déposé plainte pour agression sexuelle pour des faits présumés datant de 2010, dans les locaux de la RTBF. Elle accuse Patrick Bruel d’attouchements et de gestes imposés. Le chanteur nie l’ensemble des accusations et affirme n’avoir « jamais forcé une femme ».

Le commentaire de Valérie Bègue, s’il ne fait pas figure de preuve, pose donc beaucoup de questions et jette un peu plus l’opprobre sur le chanteur…