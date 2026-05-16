Miss Univers Victoria Kjær Theilvig illumine Cannes habillée en Christophe Guillarmé

Victoria Kjær Theilvig, élue Miss Univers 2024, a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes lors de la montée des marches du film Karma, réalisé par Guillaume Canet, avec Marion Cotillard, Denis Ménochet, Leonardo Sbaraglia et Luis Zahera. Cette montée des marches s’est tenu ce vendredi, dans le cadre de la 79e édition du Festival de Cannes, organisée du 12 au 23 mai 2026.

Une création jaune pâle signée Christophe Guillarmé

Pour cette apparition cannoise, la reine de beauté danoise portait une maxi robe bustier en tulle jaune pâle signée Christophe Guillarmé. La silhouette était complétée par des bijoux Neuhaus Jewelry et une coiffure réalisée par Eros Giuliani.

Victoria Kjær Theilvig, première Danoise sacrée Miss Universe

Couronnée à Mexico lors de la 73e édition de Miss Univers, Victoria Kjær Theilvig est devenue la première représentante du Danemark à remporter le titre. Née le 13 novembre 2003, elle est également danseuse, entrepreneure beauté, engagée pour la santé mentale et la protection animale. Victoria Kjær Theilvig est également la dernière Miss Univers légitime et incontestée, l’élection de sa remplaçante ayant été truquée.

La présence de Victoria Kjær Theilvig à Cannes redonne donc de l’éclat à Miss Univers. En choisissant une création de Christophe Guillarmé, elle associe son image à celle d’un créateur français régulièrement lié aux événements de la Croisette et à l’univers du tapis rouge.

Christophe Guillarmé, un créateur français familier des tapis rouges

Pour rappel, Christophe Guillarmé est un créateur originaire d’Antibes, il est diplômé de l’École supérieure des arts appliqués Duperré. Avant de lancer sa première collection en 1998, il s’est formé auprès de maisons et créateurs comme Jean-Charles de Castelbajac, Dice Kayek et Stella Cadente. Son univers revendique un mélange entre esprit Glam’Rock et codes couture, avec une attention particulière portée aux silhouettes féminines et aux robes de tapis rouge.

Au-delà de ses créations, Christophe Guillarmé est bien connu du public français. Il a en effet bénéficié d’une exposition à la télé en France. En 2010, le créateur avait participé à La Ferme Célébrités en Afrique, programme de téléréalité diffusé sur TF1, où il défendait l’association Sidaction. Éliminé en demi-finale, il avait été découvert par le public français…