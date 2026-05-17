Néandertal, premier dentiste : une carie soignée il y a 60 000 ans

Voilà une découverte qui fait grincer des dents, au sens propre. Dans une grotte de Sibérie, des archéologues russes ont mis au jour une dent de Néandertalien vieille d’environ 60 000 ans, marquée par ce qui ressemble à une intervention volontaire sur une carie. L’humanité préhistorique, qu’on a trop souvent caricaturée en brute épaisse, se révèle une fois encore plus fine qu’on ne l’imaginait.

C’est dans la grotte de Chagyrskaya, au sud de la Sibérie, que la dent a été exhumée. Les analyses détaillées montrent un petit creusement au centre, allant jusqu’à la pulpe dentaire, un signe qui ne colle pas avec une simple usure naturelle. La paléoanthropologue Amélie Vialet, du Muséum national d’histoire naturelle, résume l’intérêt de la pièce: « les auteurs démontrent qu’il y a une vraie intervention pour soigner cette carie. Donc c’est tout à fait nouveau ».

Une pierre taillée, une rotation… et la douleur en prime

Une pierre taillée, une rotation… et la douleur en prime Reste la scène, forcément intrigante. L’étude ne tranche pas: auto-soin, geste de survie réalisé par le patient lui-même, ou aide d’un proche plus habile, une sorte de paléo-dentiste au campement. Pour comprendre le procédé, les chercheurs ont reproduit l’opération sur une dent moderne et arrivent à un outil très simple mais redoutablement précis: une petite pierre taillée utilisée comme une fraise, avec un mouvement de rotation pour forer la zone atteinte.

On imagine sans peine l’épreuve. Percer une dent sans fauteuil inclinable ni petite musique de salle d’attente, c’est une expérience qui a dû laisser des souvenirs. Pourtant, l’hypothèse d’une intervention totalement à cru n’est pas la seule : les Néandertaliens savaient aussi tirer des plantes des substances aux effets antalgiques, proches de ce que l’on associe à l’aspirine ou à certains antibiotiques naturels. Le tableau change: moins de sauvagerie, plus de connaissances pratiques, accumulées et transmises.

Ce fragment d’émail et de douleur raconte finalement une histoire plus large, celle d’un groupe humain capable d’anticiper, d’inventer un geste technique et de s’attaquer à un mal banal mais handicapant. À 60 000 ans de distance, cette dent trouée met sous une autre lumière la vie quotidienne de Néandertal, faite de savoir-faire, de soins et sans doute d’entraide, un fil discret qui continue de se tendre à mesure que les fouilles parlent.