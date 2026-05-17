Le fils de Mahmoud Abbas propulsé au sommet du Fatah en pleine bataille pour la succession palestinienne

Le fils du président palestinien Mahmoud Abbas a obtenu un poste stratégique au sein du Fatah, alimentant les spéculations sur la succession du dirigeant de 90 ans à la tête de l’Autorité palestinienne.

Selon un responsable du parti, Yasser Abbas a été élu au Comité central du Fatah, l’instance dirigeante suprême du mouvement, lors du premier congrès général du parti organisé depuis près de dix ans à Ramallah.

Le congrès a également confirmé le maintien de Mahmoud Abbas à la présidence du Fatah malgré son âge avancé et les interrogations croissantes sur l’avenir politique palestinien. Aucun successeur officiel n’a été désigné jusqu’à présent.

L’ascension de Yasser Abbas, homme d’affaires millionnaire, relance les accusations de népotisme déjà formulées par certains opposants palestiniens. Plusieurs observateurs estiment depuis longtemps que Mahmoud Abbas pourrait chercher à préparer son fils à jouer un rôle central dans la future direction politique palestinienne.

Cette évolution intervient alors que l’Autorité palestinienne traverse une crise profonde, marquée par une forte impopularité, des difficultés financières et une paralysie politique persistante. Créée dans le cadre des accords d’Oslo des années 1990 entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), l’Autorité palestinienne peine aujourd’hui à maintenir sa légitimité auprès d’une partie de la population.

La question de la succession de Mahmoud Abbas est devenue l’un des principaux enjeux politiques palestiniens, alors que plusieurs figures du Fatah et de l’appareil sécuritaire sont considérées comme de potentiels prétendants au pouvoir.

Dans un contexte de guerre à Gaza et de tensions accrues avec Israël, les évolutions internes du Fatah sont suivies de près par les acteurs régionaux et internationaux, qui redoutent une instabilité supplémentaire dans les territoires palestiniens après l’ère Abbas.