Deux records historiques battus sur l’Everest, le Népal entre exploit et saturation

La saison d’ascension 2026 de Everest continue d’entrer dans l’histoire avec deux nouveaux records majeurs établis ces derniers jours sur le toit du monde. Les autorités népalaises et plusieurs médias spécialisés évoquent une année exceptionnelle pour l’alpinisme himalayen, marquée à la fois par des performances inédites et par une fréquentation record de la montagne.

Le sherpa népalais Kami Rita Sherpa a encore renforcé son statut de légende vivante en poursuivant son incroyable série d’ascensions de l’Everest, tandis que d’autres alpinistes ont signé de nouveaux exploits de vitesse et d’endurance sur le plus haut sommet du monde. La saison est également marquée par des records féminins et plusieurs ascensions réalisées sans oxygène supplémentaire.

Le Népal face à l’explosion du tourisme de l’extrême

Ces exploits interviennent alors que le Népal a délivré un nombre record de permis d’ascension pour l’Everest en 2026. Les autorités ont accordé près de 500 autorisations cette saison, un chiffre jamais atteint auparavant et qui alimente de nouvelles inquiétudes sur la sécurité et la surfréquentation de la montagne.

Depuis plusieurs années, les images d’embouteillages humains dans la « zone de la mort » au-dessus de 8 000 mètres alimentent les critiques contre le modèle économique népalais fortement dépendant des expéditions commerciales. Plusieurs alpinistes dénoncent une industrialisation croissante de l’Everest, où les performances sportives côtoient désormais un tourisme d’altitude extrêmement lucratif.

Des exploits toujours plus rapides et plus risqués

La quête de records continue néanmoins de fasciner le monde de l’alpinisme. Les ascensions ultra-rapides, les défis sans oxygène et les traversées extrêmes se multiplient sur l’Everest depuis plusieurs années, dans la lignée d’alpinistes historiques comme Reinhold Messner ou le Français Marc Batard, pionnier des ascensions express sans assistance respiratoire.

Mais cette course permanente à la performance inquiète aussi plusieurs spécialistes de la haute montagne. Avec l’afflux massif d’alpinistes, la pression sur les sherpas, les risques d’accident et les problèmes environnementaux liés aux déchets laissés sur place continuent de transformer profondément l’Everest, devenu autant un symbole sportif mondial qu’un laboratoire des dérives du tourisme extrême.