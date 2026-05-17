Le scandale du périscolaire parisien s’étend à plus d’une centaine d’établissements

Le parquet de Paris enquête désormais sur plus de 100 structures accueillant des enfants dans la capitale après une multiplication de signalements liés à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles dans le périscolaire. Selon la procureure de Paris Laure Beccuau, 84 écoles maternelles, une vingtaine d’écoles élémentaires et une dizaine de crèches sont aujourd’hui concernées par au moins une procédure judiciaire.

L’affaire prend une ampleur inédite dans tous les arrondissements parisiens. Plusieurs animateurs ont déjà été suspendus ou mis en examen ces derniers mois après des plaintes déposées par des familles. La justice a également confirmé l’ouverture de plusieurs informations judiciaires ainsi que des convocations devant le tribunal correctionnel dans certains dossiers.

Une crise devenue hautement politique à Paris

Le dossier dépasse désormais largement le cadre judiciaire et provoque une crise majeure pour la Ville de Paris. Depuis les révélations successives autour de certaines écoles maternelles, des collectifs de parents dénoncent des défaillances dans les procédures de signalement et accusent les institutions de ne pas avoir suffisamment protégé les enfants.

Face à la pression grandissante, la mairie de Paris a déjà suspendu plusieurs dizaines d’agents périscolaires et annoncé un vaste plan de réorganisation du secteur. Le nouveau maire Emmanuel Grégoire a promis une « transparence totale » et la mise en place de nouvelles procédures de contrôle, alors que cette affaire est devenue l’un des dossiers les plus explosifs du début de son mandat.