La Douane lance un concours inédit pour recruter aux Antilles-Guyane

La Direction générale des douanes et droits indirects ouvre pour la première fois un concours national à affectation régionale destiné aux Antilles-Guyane. L’objectif affiché est de renforcer les effectifs de surveillance dans des territoires particulièrement exposés aux trafics de stupéfiants, de contrefaçons et aux flux migratoires clandestins.

Ce concours, ouvert depuis le 27 avril et jusqu’au 9 juin 2026, permettra de recruter des agents de constatation des douanes de catégorie C pour des missions de terrain en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Les candidats admis bénéficieront d’une affectation garantie dans la zone Antilles-Guyane après une formation de douze semaines à l’école des douanes de La Rochelle.

Un recrutement élargi pour renforcer les frontières ultramarines

La Douane insiste sur le caractère accessible du concours, ouvert dès le niveau brevet des collèges. Les candidats peuvent s’inscrire quel que soit leur lieu de résidence, sans obligation d’habiter outre-mer au moment de l’inscription.

Les futurs agents auront pour mission de lutter contre les trafics de drogue, les fraudes douanières, les flux financiers illicites ou encore les importations de marchandises prohibées. Dans la zone Antilles-Guyane, les services douaniers jouent un rôle stratégique dans la surveillance maritime et aérienne entre l’Amérique du Sud, les Caraïbes et l’Europe.

Des territoires devenus stratégiques pour la lutte antidrogue

Cette campagne de recrutement intervient dans un contexte de pression croissante sur les services douaniers ultramarins. Les Antilles françaises et la Guyane sont devenues des points majeurs de transit de cocaïne vers l’Europe, avec une explosion des saisies ces dernières années dans les ports et les aéroports de la région.

Les épreuves écrites du concours se dérouleront le 29 septembre 2026, avant des tests sportifs, psychologiques et des oraux prévus entre novembre 2026 et janvier 2027. Les résultats définitifs sont attendus pour février 2027.