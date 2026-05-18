Le FMI relève ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni mais alerte sur les risques politiques

Le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance pour l’économie britannique en 2026, tout en avertissant que l’instabilité politique et les tensions internationales pourraient peser sur l’activité économique.

Le FMI prévoit désormais une croissance de 1,0 % pour le Royaume-Uni cette année, contre 0,8 % dans ses estimations publiées en avril. Cette révision à la hausse s’explique notamment par de meilleures performances économiques enregistrées fin 2025 et début 2026.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a salué cette amélioration comme un signe encourageant pour le gouvernement du Premier ministre Keir Starmer.

Le FMI a toutefois mis en garde contre de nouvelles « incertitudes intérieures » susceptibles d’affecter les dépenses des ménages et les investissements des entreprises, alors que le gouvernement britannique traverse une période politiquement délicate.

L’organisation a également estimé que la guerre au Moyen-Orient assombrissait les perspectives économiques à court terme. L’inflation britannique devrait atteindre un pic proche de 4 % d’ici la fin de l’année.

Selon le FMI, une nouvelle hausse des taux d’intérêt de la Bank of England pourrait ne pas être nécessaire si les prix du pétrole reculent et si le marché du travail continue de ralentir.