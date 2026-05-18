Flavie Flament dément avoir eu une «relation épisodique» avec Patrick Bruel et se dit «sidérée»

Flavie Flament a réagi à la défense de Patrick Bruel, mis en cause après l’annonce de son intention de déposer plainte pour viol. Dans un entretien accordé à Mediapart, l’animatrice dément formellement avoir entretenu une « relation épisodique » avec le chanteur, comme celui-ci l’a affirmé dans une prise de parole publiée sur Instagram.

Patrick Bruel avait déclaré avoir rencontré Flavie Flament dans les années 1990, au moment où sa carrière était déjà lancée et où celle de l’animatrice débutait. Il avait évoqué des rencontres répétées et une « brève histoire » entre eux.

« Je ne l’ai vu que lors de notre rencontre et une fois chez lui »

Flavie Flament conteste cette présentation des faits. Elle affirme n’avoir vu Patrick Bruel que deux fois dans un cadre privé : une première fois lors de leur rencontre, puis une seconde fois à son domicile, rue de Jussieu, à Paris. « Qu’est-ce qu’on entend par une relation épisodique ? », interroge-t-elle dans cet entretien. L’animatrice dit se sentir « sidérée » par les éléments avancés par la défense du chanteur. Elle précise également distinguer les rencontres privées des rencontres professionnelles, expliquant avoir ensuite été amenée à recevoir Patrick Bruel à plusieurs reprises dans le cadre de ses émissions de télévision.

Flavie Flament évoque des faits qui remonteraient à son adolescence

Dans son interview, Flavie Flament affirme que les faits dénoncés seraient survenus alors qu’elle avait 16 ans. Elle explique être venue à Paris pour une journée de shooting photo destinée à un magazine, avant de se rendre, à la fin de cette journée, au domicile de Patrick Bruel. L’animatrice dit conserver un souvenir précis de l’appartement. Elle raconte que le chanteur lui aurait proposé de prendre un thé, qu’elle aurait accepté malgré son malaise, parce qu’elle se sentait impressionnée.

« À 16 ans, ce n’est pas l’âge d’un viol dans un appartement parisien »

Au cours de l’entretien, Flavie Flament emploie des mots particulièrement forts pour décrire ce qu’elle dit avoir vécu. « À 16 ans, c’est normalement l’âge des premiers émois, ce n’est pas l’âge d’un viol dans un appartement parisien », déclare-t-elle. Elle affirme également avoir eu, au moment des faits présumés, une sensation d’absence et de « black-out total ». Selon son récit, cette séquence serait restée marquée dans sa mémoire depuis cette période.

Patrick Bruel conteste les accusations

Patrick Bruel conteste les accusations portées contre lui. Dans un message publié sur Instagram, il a reconnu avoir connu Flavie Flament dans les années 1990, mais a présenté leur lien comme une « brève histoire ».