L’Allemagne prévoit 10 milliards d’euros pour renforcer la protection civile

Le gouvernement allemand prévoit d’investir 10 milliards d’euros afin de renforcer la protection civile et la préparation du pays aux situations d’urgence, dans le cadre d’un effort plus large de réarmement et de sécurité nationale.

Selon le ministère de l’Intérieur, ces fonds serviront notamment à moderniser les infrastructures médicales, acquérir environ 1 000 véhicules spécialisés, installer 110 000 lits de camp portables et améliorer les abris ainsi que les systèmes d’alerte de masse.

Ces mesures doivent être approuvées par les ministres mercredi et s’inscrivent dans la stratégie allemande de renforcement de la défense depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Boris Pistorius a déclaré qu’il était impossible de renforcer les capacités militaires sans soutenir également la protection civile.

Le ministre de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, a indiqué que les financements seraient engagés jusqu’en 2029.

Les autorités allemandes cherchent aussi à se préparer à des menaces dites « hybrides », incluant des cyberattaques, des campagnes de désinformation ou encore des attaques contre les infrastructures énergétiques.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, Germany a entrepris de moderniser son ancien réseau d’abris publics datant en grande partie de la Guerre froide.