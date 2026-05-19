Trump affirme avoir stoppé une attaque contre l’Iran et évoque une “très bonne chance” d’accord nucléaire

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir suspendu une attaque militaire prévue contre l’Iran après la réception d’une nouvelle proposition de paix envoyée par Téhéran à Washington. Le dirigeant américain affirme désormais qu’il existe une « très bonne chance » de parvenir à un accord sur le programme nucléaire iranien.

Dans un message publié lundi, Donald Trump a indiqué avoir ordonné à l’armée américaine de ne pas lancer l’offensive initialement prévue contre l’Iran, tout en demandant aux forces américaines de rester prêtes à mener « une attaque massive » si aucun accord jugé acceptable n’était trouvé avec Téhéran.

Aucune opération militaire de ce type n’avait été annoncée publiquement auparavant, et Reuters indique ne pas avoir été en mesure de confirmer si des préparatifs concrets avaient effectivement été engagés. Une reprise des frappes aurait marqué une nouvelle escalade majeure dans le conflit déclenché après les tensions militaires entre Washington, Israël et l’Iran ces derniers mois.

Selon plusieurs informations relayées par Reuters, la proposition iranienne viserait notamment à mettre fin à la guerre, obtenir la réouverture du détroit d’Ormuz et permettre un déblocage partiel des avoirs iraniens par les États-Unis. Le Pakistan aurait servi d’intermédiaire dans les discussions, même si une source pakistanaise a décrit les négociations comme particulièrement difficiles.

Donald Trump a également affirmé que les dirigeants du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis lui avaient demandé de reporter l’attaque, estimant qu’un accord acceptable pour les États-Unis et pour l’ensemble du Moyen-Orient pouvait être trouvé. Le président américain n’a toutefois donné aucun détail précis sur les termes actuellement discutés.

S’exprimant ensuite devant des journalistes, Donald Trump a expliqué que Washington serait satisfait d’un accord empêchant l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire. « Si nous pouvons y parvenir sans les bombarder massivement, j’en serai très heureux », a-t-il déclaré.

Malgré ces déclarations plus conciliantes, le cessez-le-feu reste fragile dans la région après plusieurs semaines de frappes américano-israéliennes et d’attaques de drones ayant fortement aggravé les tensions au Moyen-Orient. Les marchés internationaux continuent de surveiller de près l’évolution des discussions, notamment en raison de l’importance stratégique du détroit d’Ormuz pour les exportations mondiales de pétrole.