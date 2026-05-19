L’Indonésie dément tout accord militaire avec Washington sur l’accès à son espace aérien

Le ministre indonésien de la Défense Sjafrie Sjamsoeddin a affirmé mardi que son pays n’avait pris aucun engagement envers les États-Unis concernant l’accès de l’armée américaine à l’espace aérien indonésien, malgré la signature récente d’une lettre d’intention entre Jakarta et Washington.

Selon le ministre, ce document a été signé le mois dernier à Washington avec le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth. Il précise toutefois que cette lettre ne constitue pas un accord formel et ne contient aucun engagement contraignant de la part de l’Indonésie.

Lors d’une audition devant le Parlement indonésien, Sjafrie Sjamsoeddin a expliqué que le texte évoquait principalement le respect de l’intégrité territoriale de chaque pays, la nécessité de mettre en place un mécanisme spécifique en cas d’autorisation de survol, ainsi que l’obligation de respecter les lois nationales.

« Nous n’avons pris aucun engagement envers les États-Unis concernant l’espace aérien. Nous respectons la Constitution et nos intérêts nationaux », a déclaré le ministre, cherchant à calmer la polémique qui agite le pays depuis plusieurs semaines.

La question du survol aérien américain est particulièrement sensible en Indonésie en raison des tensions croissantes en mer de Chine méridionale. Reuters avait révélé le mois dernier que le ministère indonésien des Affaires étrangères craignait qu’une autorisation générale accordée aux avions militaires américains puisse entraîner Jakarta dans de futurs conflits régionaux.

Selon Sjafrie Sjamsoeddin, la demande américaine remonte à l’année dernière, lors d’une réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Pete Hegseth aurait alors évoqué des raisons d’urgence pour justifier cette requête, sans que davantage de détails ne soient rendus publics.

Cette affaire illustre l’équilibre délicat que tente de maintenir l’Indonésie entre ses relations avec les États-Unis et sa volonté de préserver une position indépendante face aux rivalités stratégiques croissantes dans la région indo-pacifique.