Le Cese choisit mercredi sa première présidente, entre patronat et monde associatif

Le Conseil économique, social et environnemental élit mercredi 20 mai son nouveau président, qui sera pour la première fois une femme dans l’histoire de cette institution créée en 1958. Les 175 membres de la troisième assemblée de la République vont départager deux candidates aux profils contrastés : Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif et soutenue par la majorité des organisations syndicales dans une déclaration intersyndicale diffusée fin mars, et Dominique Carlac’h, ancienne porte-parole du Medef appuyée par le patronat. Cette élection intervient au terme du mandat de Thierry Beaudet, en place depuis 2021, et alors que l’institution du palais d’Iéna traverse une période de questionnement sur son utilité.

Deux visions pour redynamiser l’institution

Les deux prétendantes défendent des visions différentes pour redynamiser le Cese. Dominique Carlac’h met en avant son expérience du monde de l’entreprise et du dialogue social, affirmant avoir toujours cherché des chemins de convergence dans ses fonctions passées au sein du mouvement sportif comme au sein de l’assemblée. Claire Thoury insiste quant à elle sur la capacité du Cese à sortir l’État des urgences permanentes pour penser le temps long, grâce aux organisations qui le composent et aux citoyens. Un membre de l’institution résume crûment la difficulté : l’assemblée serait trop souvent perçue comme produisant des rapports énormes que personne ne lit.

Une légitimité à reconquérir

Cette élection historique se déroule dans un contexte de remise en cause de la légitimité du Conseil économique, social et environnemental. L’institution fait face à des critiques récurrentes sur son impact réel dans le débat public, malgré son statut constitutionnel et ses missions de consultation sur les projets de loi à caractère économique et social. La future présidente devra donc non seulement incarner la parité au sommet de cette assemblée, mais aussi redonner du crédit à une structure dont le rôle consultatif peine à se faire entendre dans le tumulte politique français.